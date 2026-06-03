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    首頁 > 生活

    國外吸毒返台驗出毒品反應會被吊照 學者：不影響民眾出國意願

    2026/06/03 15:45 記者黃宜靜／台北報導
    吸毒駕駛釀事故頻傳，交通部宣布將修「道交條例」和規則，未來只要吸毒，就算沒開車也會被吊銷或吊扣駕照，毒駕者同車乘客也連坐處罰。（資料照）

    吸毒駕駛釀事故頻傳，交通部宣布將修「道交條例」和規則，未來只要吸毒，就算沒開車也會被吊銷或吊扣駕照，毒駕者同車乘客也連坐處罰。（資料照）

    吸毒駕駛釀事故頻傳，交通部宣布將修「道交條例」和規則，未來只要吸毒，就算沒開車也會被吊銷或吊扣駕照，毒駕者同車乘客也連坐處罰，而交通部今天也表示，在我國吸毒就是違法，未來修法後，若是近日在國外吸食，回國只要被檢驗出毒品反應就會被吊照；對此，學者都肯定法規加嚴，並也表示，不認為會影響國人出遊意願。

    交通部表示，各國有各自法令規定，在國外合法的行為，到國內未必合法，原則進到我國境內，就要遵守我國法令，而大麻依毒品危害防制條例屬二級毒品，即使吸食行為發生在國外，如果在國內經警方確認屬有施用毒品情形並通報，未來仍可依修法後「道路交通管理處罰條例」舉發處罰。

    高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨表示，法律是屬地主義，該國法律規範一定要遵守；有些國家雖然有部分毒品合法化，但各個觀光上，並非吸引國際旅客的主要原因，若是為了要嘗試而去該國旅遊，「這群人你也擋不住，當然自己要有風險意識」。

    台北城市科技大學觀光系助理教授李奇嶽說，他支持吸食毒品加嚴處罰，旅行社不鼓勵這種行為，也不會帶民眾體驗相關行程；他認為，相關修法，不會影響旅客出國旅遊意願，會不會遏止國外吸毒，效果有待觀察。

    消基會交通委員會召集人李克聰表示，贊同交通部針對毒駕採取從嚴處理的方向。但無論是吊銷或吊扣駕照，後續都應搭配更完整的矯正與輔導機制。未來駕駛人在重新考領駕照前，應先完成相關矯正程序，建議交通部應提出具體且完善的配套措施。

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