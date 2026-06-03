高雄楠梓科學園區擴增YouBike站點 打造淨零園區

高雄楠梓科學園區產官合作，擴增YouBike站點打造淨零園區。（高市交通局提供）

為響應6月3日世界自行車日，高市交通局攜手科技廠商，共同捐贈YouBike車輛及站點，透過捐贈YouBike車輛及站點，協助打造園區綠色通勤環境，更彰顯公私協力共築全臺首座「淨零園區」的堅定決心。

目前楠梓科學園區內已建置13處站點，每月平均吸引1.8萬人次使用，未來將持續提升YouBike站點密度，以期有效紓解上下班尖峰時段的周邊交通壅塞問題。

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高市交通局長張淑娟表示，隨著2050淨零碳排意識抬頭，綠色運輸已是國際趨勢，交通局以此為契機，全面盤點楠梓科技產業園區周邊的轉乘網絡，強化捷運、公車與YouBike之間的串聯，改善通勤需求。

此外，為協助企業量化減碳成果，本次合作特別導入「YouBike減碳存摺」APP，完整地紀錄員工騎乘YouBike的減碳數據，協助企業量化減碳成果。企業不僅能獲得由微笑單車提供的年度減碳證書，為ESG報告書增添實績亮點。

交通局表示，日月光公司拋磚引玉捐贈YouBike站點及車輛，歡迎更多企業共同響應捐贈YouBike站點與車輛，可依「高雄市政府辦理開發案捐贈公共自行車租賃站作業要點」向交通局提出申請，經辦理現勘與可行性評估後，將由微笑單車完成設站。

經三方點交後予高雄市府進行統籌與維管，有參與捐贈之企業，微單公司將會依據年度累計捐贈金額，估計回饋至多30萬元的騎乘券。

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