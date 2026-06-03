如何用48元過一周？Meta AI「3建議」獲120萬吃土網友跪拜

每到月底或月初，一些不慎面臨「吃土」的民眾，都會煩惱該如何撐到發薪日。示意圖。

每逢月底或月初，就會出現許多不慎面臨「吃土」的民眾，PO文求助廣大網友傳授省錢神招，以便撐到發薪日來臨。近日一名大學生表示，自己目前存款僅有48元，不知道該如何用這筆微薄積蓄撐過一周，於是向Meta公司新開發的「Meta AI」求助，結果獲得非常實用的3點建議，還吸引大批同樣面臨吃土的苦主朝聖。

據悉，一名自介是大學生的網友，昨（2）日凌晨在社群平台Threads標註Meta AI，提出攸關生存危機的嚴肅問題。Meta AI一針見血指出，原PO提出的「48元撐一周」做不到基本生存，並列出3點建議，首先是請他「立刻求助」，可以去找學校教官、里長或社會局，申請急難救助金或食物券，強調緊急情況去求助並不丟臉。

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再來，Meta AI推薦原PO「用資源換食物」，去食物銀行、教會、宮廟領待用餐，大學生也能用學生證申請校內急難餐；最後，Meta AI希望原PO「立刻開源」，並指出他附上的截圖是著名「拾荒」社團，透過收紙箱寶特瓶或跑問卷，1天賺200比硬撐有用。Meta AI也提醒，「別硬撐，低血糖會出事。先填飽肚子再想下一步。」

該文吸引近120萬人瀏覽，還有不少熱心網友分享各種極限生存奇招，「萬能金針菇」、「我月底到領薪日，都吃水煮蛋活下去」、「我朋友買半顆高麗菜，用711水燙熱一天吃幾片」、「查一下教會跟宮廟有沒有活動，有的話待久一點，通常有吃的」、「去大賣場買即期的豆芽菜，48應該可以買到兩包或是買一包豆芽一包米粉」、「強者我朋友，他在負債那段時間，在家放幾箱印尼炒麵，接著就是嗑泡麵度日」、「全X一條全麥土司45元可以吃一星期，我朋友就是這樣過，有時還會加番茄醬」。

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