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    首頁 > 生活

    竹市好孕專車6千不夠用 議員劉康彥籲加碼到12000放寬4條件

    2026/06/03 15:47 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市好孕專車6千元不用夠用，市議員劉康彥主張加碼到12000元，並放寬使用4條件。圖為好孕專車使用情形。（照片取自新竹市府官網）

    新竹市好孕專車6千元不用夠用，市議員劉康彥主張加碼到12000元，並放寬使用4條件。圖為好孕專車使用情形。（照片取自新竹市府官網）

    新竹市府推出好孕專車政策多年，市議員劉康彥今天（3日）質詢指出，市府鼓勵生育，應多提供孕婦更多可使用的福利，他建議朝「4大放寬」方向調整，包括放寬使用期限至產後1年、放寬經費從6千加碼到1萬2千、放寬使用範圍，不侷限醫療院所或月子中心，並放寬使用對象，讓爸爸或家庭育兒照顧者也能彈性使用。

    劉康彥說，他多次提案及質詢建議設籍竹市的媽媽，可透過線上預約並改採電子支付，市府社會處已預計今年下半年放寬使用期限到產後3個月。但他認為，如果使用期限拉長，補助經費卻沒有同步增加，形同變相減少補助金額，錢反而變薄。因此主張補助經費應加碼提高到1萬2千元，使用期限則同步放寬到產後1年。

    針對使用範圍，目前市府規定起訖點須在醫療院所或月子中心，他認為，從優生學角度，孕期前往醫療院所產檢，或產後帶孩子施打疫苗，都是正確的政策方向。但如何紓解產後的心理壓力，包括去親子館、親子餐廳、百貨公司、公園、動物園，哪怕只是去最要好的朋友家聚餐、串門子，這都是讓產後母親、父親、嬰兒身心健康的方式之一。且減輕交通負擔只是政策手段，重點是營造適宜生養的環境，建議應放寬好孕專車的使用對象擴及家庭育兒照顧成員。

    市府社會處回應，好孕專車今年4月8日起結合新竹通APP，可線上申辦與電子化服務，對議員建議使用期限延長、增加補助金額和增加使用範圍與對象等，將綜整使用狀況及需求，納入評估研議。

    新竹市好孕專車6千元不用夠用，市議員劉康彥主張加碼到12000元，並放寬使用4條件。（記者洪美秀攝）

    新竹市好孕專車6千元不用夠用，市議員劉康彥主張加碼到12000元，並放寬使用4條件。（記者洪美秀攝）

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