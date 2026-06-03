不讓限制定義人生 成大法律系郭宇晨克服腦麻畢業

郭宇晨練習用輔具操作玩電玩，經過練習後現在可以用輔具操作電腦。（成大提供）

從出生就罹患腦性麻痺的國立成功大學法律學系應屆畢業生郭宇晨，面對身體限制、復健疼痛、求學壓力，甚至父親驟逝的人生打擊，始終沒有向命運低頭，6月6日成大畢業典禮將在家人、師長與同學見證下接受撥穗與授證，為4年大學生涯寫下重要里程碑。

為了讓郭宇晨能順利完成畢業儀式，校方特別設置無障礙坡道，協助他上台領取畢業證書，對郭宇晨而言，這不只是畢業典禮的一段路，更象徵一路走來的堅持與不放棄。

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郭宇晨腦性麻痺造成肌肉張力異常與肢體控制困難，高二時期因長期復健經常痛到徹夜難眠，學習也受到影響，後來因復健效果已達極限而停止治療，目前僅靠母親協助進行簡單伸展，雖然身體限制始終存在，但選擇學習與身體和平共處。

在日常生活中，最辛苦的人其實是母親，除了協助穿衣、盥洗，半夜還得起床幫忙翻身與如廁照顧，郭宇晨坦言，過去曾把父母的付出視為理所當然，如今回頭看，才深刻體會那份無條件的愛有多麼珍貴，大一到大三期間，父親每天開車接送並陪同上課，然而就在大三時，父親卻因病於睡夢中突然離世，「父親其實比我還認真。」談起父親，宇晨語氣充滿思念。

在成大就讀期間，校方資源也成為他的重要後盾；成大衍生新創公司「吾不私」協助他學習使用輔具操作電腦，逐步提升自主能力。法律系師長與同學的理解，更讓他得以安心學習，由於腦性麻痺會造成不自主發聲與肢體擺動，老師們願意提供代筆、代打及延長考試時間等協助，讓他完成學業。

郭宇晨計畫參加國家考試，希望成為公務員或取得律師資格，投入法律實務工作，並結合自身生命經驗持續投入研究與倡議，希望未來不只是接受制度幫助的人，更能成為推動制度進步的人。

郭宇晨以堅定志意走過艱辛完成大學學業。（成大提供）

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