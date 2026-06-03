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    首頁 > 生活

    端午節連假後2天 高公局：國5北向有高乘載管制

    2026/06/03 14:18 記者吳亮儀／台北報導
    端午節連假末兩天，國道5號有高乘載管制措施。（圖由高公局提供）

    端午節連假末兩天，國道5號有高乘載管制措施。（圖由高公局提供）

    本月有3天端午節連續假期，交通部高速公路局今天（3日）提醒，端午節連假後2日從6月20日到21日，國道5號北向將實施高乘載管制措施，限3人以上小型車通行，請民眾多加留意並配合。

    高公局提醒，隨著6月進入汛期，鋒面及午後對流降雨機率增加，各地易出現短延時強降雨情形。交通部高速公路局提醒用路人，雨天行駛國道因視線不佳、路面濕滑及煞車距離增加，事故風險相對提高，呼籲用路人提高警覺。

    高公局提醒，民眾雨天行車務必注意以下3件事，第一是開亮頭燈：降雨時視線不佳，應開亮頭燈提高車輛辨識度，讓其他車輛能及早察覺自身位置及車況，以提升行車安全。

    第二是適當拉大間距，雨天路面濕滑，煞車距離較平時增加，應與前車保持較長安全距離，並避免緊跟前車，以預留足夠反應時間。第三、注意車前狀態，雨天行車應隨時注意前方車流變化及路面狀況，避免突然變換車道、急煞或急加速，行經積水路段時更應減速慢行，避免發生打滑或水漂現象。

    高公局提醒，部分駕駛於雨天仍過度依賴輔助駕駛系統（ADAS），容易增加事故風險。輔助駕駛並非自動駕駛，尤其雨天可能因降雨影響，導致車輛輔助駕駛系統無法正確判讀道路環境，爰駕駛人仍應保持專注，雙手握穩方向盤並隨時注意前方路況。

    端午節連假末兩天，國道5號有高乘載管制措施。（圖由高公局提供）

    端午節連假末兩天，國道5號有高乘載管制措施。（圖由高公局提供）

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