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    首頁 > 生活

    歸仁發放暑假愛心餐券 今年加量又升值

    2026/06/03 13:23 記者吳俊鋒／台南報導
    歸仁區公所行善「超前部署」，發放弱勢學童暑假愛心餐食券。（歸仁區公所提供）

    歸仁區公所行善「超前部署」，發放弱勢學童暑假愛心餐食券。（歸仁區公所提供）

    台南歸仁區公所啟動轄內6所國中、小弱勢生暑假43日的愛心餐食券計畫，共101名學子受惠，不僅人數增加，每張面值也從80元調升至100元，可以更溫飽，減輕家長經濟負擔，今天發放給各校，行善「超前部署」。

    歸仁公所辦理「弱勢學童暑假愛心餐食券」活動說明會，邀請各國中、小參加，計畫經費約57萬元，由行善團全額資助，每本43張，從暑假期間的7月1日起，至8月28日止，合作店家6間，與往年一樣。

    歸仁區長朱雅宏提到，今年發放對象首度新增國中部，且每張愛心券也調高至100元，除了守護弱勢生在暑假期間餐食無虞之外，公所行善團也加碼贈送圖書禮券，可以購買書籍與文具，兼顧孩子們的學習發展，並提供便當保溫袋、哨子鑰匙圈等實用的紀念品。

    愛心餐食券是朱雅宏上任後所推動，邁入第3年，前年首次辦理受惠學童39名，去年增加到84名，今年則再擴及至101名，服務沙崙高中國中部與歸仁國小、文化國小、大潭國小、保西國小、紅瓦厝國小等6校的弱勢孩子，總共4343張。

    朱雅宏說，延續去年轄區合作商家，包含老蔡外省麵等，涵蓋歸仁的北、中、南，感謝各界的力挺，期待有更多業者可以加入，讓弱勢學童在暑假期間也能安心用餐。

    朱雅宏強調，市長黃偉哲一向重視弱勢學生餐食權益，歸仁行善團秉持該理念，在各界的支持與認同下，愛心券活動迄今3年，已發出9755張，公私協力互助，保障孩子健康權益，也讓家長更能專心於工作崗位。

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