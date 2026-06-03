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    首頁 > 生活

    議員爭三蘆速推動3件公園地下停車場案 侯友宜、交通局揭進度

    2026/06/03 13:51 記者黃子暘／新北報導
    新北市長侯友宜今赴市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

    新北市長侯友宜今赴市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

    新北市三重、蘆洲人口稠密，停車不易，市府交通局現正在三蘆地區有8案停車場建設推動中，市議員李翁月娥今（3）日在總質詢中詢問開元公園、六張公園、永盛公園地下停車場進度，何時要動工？市長侯友宜、交通局長鍾鳴時表示，開元案的監造設計審查招標預計6月下旬公告上網，六張、大同案正在等待中央前瞻計畫挹注，永盛案也在規劃，但此案有地上物，涉及開挖比例等議題，市府全力推動。

    李翁月娥說，肯定市府在三蘆地區新建許多停車場，如忠義廟旁長安機械停車場改建、信義公園地下停車場即將完工，但規劃中的也盡快動工，例如開元、六張、永盛公園等案，其中六張案講了10幾年，里長拿了好幾百份陳情來找她，此案也評估有必要性，為何遲遲沒有進度？

    侯友宜回應，其實三蘆地區地下停車場做很多，目前有8案正在興建中，開元案預計6月下旬招標監造設計審查，只要是能推動進度的，市府都會儘速推動。

    鍾鳴時指出，3件公園停車案的用地已經在那邊，不會變動，目前施工中的希望先完工，規劃案都已經放在那，市府已申請前瞻計畫補助；三蘆地區施工、完工的立體停車場已有17座，新北市停車管理基金負債90億元，財政有限，資源調度需全市考量，而非只針對三蘆地區。

    鍾鳴時說，六張、大同案已申請前瞻補助，正在等待挹注明確，永盛案今年也在規劃，因有地上物，涉及開挖比例，停車場在公園多目標使用上最多開發到一半，市府盡力在規劃中。

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