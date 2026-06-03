高端品牌旅館亞太首家落腳台南 打造國際級旅宿新地標

台南希爾頓世家酒店總經理Chris Roberts（左3）率團隊與南市觀光旅遊局長林國華（右2）合影。（南市觀旅提供）

國際旅宿品牌看好台南發展潛力，再度加碼投資，隸屬於 Hilton（希爾頓酒店集團）旗下高端品牌的「Signia by Hilton Tainan（台南希爾頓世家酒店）」即將進駐台南，規劃設置344間客房，亞太地區首家，為台南觀光、會展及商務市場帶來嶄新動能。

台南市長黃偉哲表示，希爾頓集團選擇台南作為亞太首處據點，不僅代表國際品牌對台南觀光發展前景的高度肯定，也有助提升城市國際能見度，進一步強化高端商務、國際會展及觀光旅遊接待能量。

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台南希爾頓世家酒店總經理Chris Roberts日前率領營運及人資團隊拜會市府，雙方針對飯店籌備進度、觀光產業發展及旅宿人才培育等議題進行交流，Chris Roberts表示，目前飯店規劃344間客房，未來將導入多元餐飲、宴會、會議及休閒設施，鎖定國際商務旅客、高端會展活動及休閒觀光市場，打造兼具國際水準與在地特色的住宿體驗。

值得一提的是，飯店積極落實人才在地化政策，目前已聘任的部門總監中，約有5成來自台南在地人才，在人力招募方面，飯店現階段已招募30名高階專業人才，平均薪資超過5萬元，未來也將規劃專場就業媒合活動，預計再釋出超過300個基層職缺，為台南創造更多就業機會。

南市觀光旅遊局長林國華表示，台南希爾頓世家酒店座落於旅宿核心區域，周邊市場長期維持穩定住用率，期待藉由希爾頓品牌的全球資源與市場影響力，吸引更多國際旅客造訪台南。

客房模擬圖。（台南希爾頓世家酒店提供）

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