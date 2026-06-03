為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    教室變拳擊場！ 台中私校學生遭壓地狂毆 影片瘋傳

    2026/06/03 14:00 記者蔡淑媛／台中報導
    2名男同學將同學壓在地上揮拳攻拳攻擊，影片被放上Threads ，引發網友熱議。（翻攝自Threads）

    2名男同學將同學壓在地上揮拳攻拳攻擊，影片被放上Threads ，引發網友熱議。（翻攝自Threads）

    台中市一所知名私立中學近日爆出疑似校園霸凌事件，有目擊學生將衝突過程拍下並上傳社群平台，畫面中可見一名男學生將另名男學生壓制在教室角落地面，期間不斷揮拳攻擊，引發網友熱議，質疑是否涉及校園霸凌。校方今（3）日回應表示，已啟動校園霸凌事件調查程序，並依規完成通報作業。

    畫面顯示一名男學生遭壓制在地，另一名學生則持續揮拳毆打，過程中周遭同學圍觀，影片曝光後迅速引發討論，不少網友批評校園霸凌，要求校方及教育單位介入調查，校方則在影片貼文下留言表示，學校已於第一時間掌握相關訊息，並正式啟動校園霸凌事件之處理機制。

    校方今天發出聲明，針對昨日網路流傳之影片，學校於獲悉後已立即啟動校安通報及相關處理程序，並由學務、輔導等相關單位介入了解事件經過，同時提供學生必要關懷與輔導，以維護其身心安全及受教權益。

    校方指出，目前已通知涉案學生及家長到校，並與相關3名學生家長進行聯繫及後續輔導溝通，釐清衝突發生原因及經過，依據事實及相關證據審慎處理，並依調查結果及相關規定辦理，調查完成前，任何事件性質及責任歸屬仍有待進一步確認。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播