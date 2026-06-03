教室變拳擊場！ 台中私校學生遭壓地狂毆 影片瘋傳

2名男同學將同學壓在地上揮拳攻拳攻擊，影片被放上Threads ，引發網友熱議。（翻攝自Threads）

台中市一所知名私立中學近日爆出疑似校園霸凌事件，有目擊學生將衝突過程拍下並上傳社群平台，畫面中可見一名男學生將另名男學生壓制在教室角落地面，期間不斷揮拳攻擊，引發網友熱議，質疑是否涉及校園霸凌。校方今（3）日回應表示，已啟動校園霸凌事件調查程序，並依規完成通報作業。

畫面顯示一名男學生遭壓制在地，另一名學生則持續揮拳毆打，過程中周遭同學圍觀，影片曝光後迅速引發討論，不少網友批評校園霸凌，要求校方及教育單位介入調查，校方則在影片貼文下留言表示，學校已於第一時間掌握相關訊息，並正式啟動校園霸凌事件之處理機制。

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校方今天發出聲明，針對昨日網路流傳之影片，學校於獲悉後已立即啟動校安通報及相關處理程序，並由學務、輔導等相關單位介入了解事件經過，同時提供學生必要關懷與輔導，以維護其身心安全及受教權益。

校方指出，目前已通知涉案學生及家長到校，並與相關3名學生家長進行聯繫及後續輔導溝通，釐清衝突發生原因及經過，依據事實及相關證據審慎處理，並依調查結果及相關規定辦理，調查完成前，任何事件性質及責任歸屬仍有待進一步確認。

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