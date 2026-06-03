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    首頁 > 生活

    林試所推階層式利用 拚林業剩餘資材最大經濟價值

    2026/06/03 13:19 記者楊媛婷／台北報導
    台灣每年產生70萬噸的林業剩餘資材。（圖由林試所提供）

    台灣每年產生70萬噸的林業剩餘資材。（圖由林試所提供）

    台灣每年有高達70萬噸的林業剩餘資材，過去都只能原地堆置或焚燒去化，農業部林業試驗所推動「階層式利用」，將林業剩餘資材提煉木醣醇與乳酸等高價值化學品後，剩餘的纖維還可轉為木漿發泡等環保包材，讓林木可全利用。

    木材加工、森林施業、都市林維護修剪都常產生林業剩餘資材，過去通常採取就地掩埋或直接燃燒等處理方式，林試所所長曾彥學表示，為讓台灣林業可資源全循環利用，該所推動「階層式利用」創造林業剩餘資材的最大化經濟價值，先透過友善環境製程，提煉木醣醇與乳酸等高價值綠色化學品後，相關產品可用在生技產業，接著再用纖維技術製成木漿發泡等環保包材。

    為讓林業剩餘資材可更完善利用，林試所副所長吳孟玲表示，該所團隊也針對台灣不同林業剩餘資材進行深度解析，透過分析驗證，建構材料特性資料庫，相關數據將也可以做為產業擇料的參考依據，並也借鏡日本經驗，建構完整林業剩餘資材產業鏈，將當地大量且異質的林業剩餘資材，甚至木質建築廢棄物精準分類並轉化為能源，成功驗證縮小收集半徑、在地轉化生質能技術等。

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