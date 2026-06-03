中捷不到半年故障4次 中市議會民進黨團要求徹查

中捷日運量已達5萬人次。（記者蘇孟娟攝）

台中捷運北屯機廠今（3）日上午發生號誌異常狀況，造成全線列車行駛延誤，經緊急派員處理排除狀況，全線已恢復正常營運；不過，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻指出，中捷自去年12月底3天內接連2起故障、今年3月21日再次故障，加計今日故障，半年來已發生4次故障事件，他要求中捷公司必須徹底查明故障原因，並向市民完整說明後續處理進度，不能讓相同的問題一再上演。

中捷指出，今日臨時停駛是因中捷北屯機廠於今（3）日上午7時23分發生號誌智慧型輸入輸出（SMIO）卡板異常狀況，造成電力跳脫，全線列車延誤，經緊急派員處理，於7時44分排除狀況、全線恢復正常營運。

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周永鴻指出，中捷半年多以來已經發生4次故障停駛事件，每一次故障不僅打亂市民的通勤步調，也讓人對大眾運輸的安全產生疑慮，但中捷公司對於故障發生原因始終沒有清楚說明、也沒有提出任何根本性的解決方案，僅以「查證中」或「個案處理」的方式因應，這樣的回應已經無法讓市民安心。

周永鴻強調，中捷作為台中最重要的軌道運輸系統，每天承載大量通勤族與一般市民的移動需求，穩定運轉是最基本的要求，中捷公司應徹底查明故障的根本原因，特別是備援保護機制為何失靈，並必須提出具體可行的改善方案與時程且須向市民完整說明後續處理進度，建立故障發生後的資訊揭露機制，而不是讓市民每次都只能從新聞報導得知後續發展。

周永鴻強調，市民搭乘大眾運輸，最基本的期待就是安全與可靠，信任不能一再被消耗。

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