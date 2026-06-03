台南高齡換照免奔波 一站式服務上路

70歲以上高齡駕駛人一站式換照服務，今日台南首場活動在北區大豐里活動中心登場。（南市交通局提供）

高齡駕駛人換照新制自5月31日正式上路，為協助長者順利完成換照或繳回駕照程序，南市政府攜手嘉義區監理所推出「70歲以上高齡駕駛人一站式換照服務」，整合體檢、安全講習及換照流程，讓長者不用四處奔波，1次就能完成所有手續，今（3）日首場活動在北區大豐里活動中心登場，吸引不少長者參與。

南市副市長葉澤山表示，依據統計推估，今年底前台南市需要辦理高齡換照的人數接近9萬5000人，為配合中央新制上路，結合嘉義區監理所深入各行政區辦理服務，希望讓長者在熟悉的社區環境中就能完成換照程序，減少交通與時間負擔。

請繼續往下閱讀...

葉澤山指出，若高齡駕駛人經身心評估後選擇自願繳回駕照，除可申辦敬老卡搭乘公共運輸工具外，還能享有TPASS公共運輸回饋優惠，凡使用敬老卡搭乘公共運輸，次月可獲得乘車金額50％回饋，最高每月回饋1500元，鼓勵長者善用公共運輸系統，同時兼顧行車安全與行動便利。

交通局副局長熊萬銀表示，新制下70歲以上駕駛人可依個人健康狀況及需求，選擇換發駕照或繳回駕照，若選擇換照，需完成醫師身體評估及交通安全教育課程，換發後駕照有效期限至75歲。

後續嘉義區監理所已規劃於東區、中西區、龍崎區等11個行政區辦理第一梯次共15場宣導講習，並持續規劃更多場次，預計今年底前，台南市37個行政區至少都將辦理1場宣導活動，讓更多高齡駕駛人了解換照規定與相關福利措施。

高齡駕駛換照新制上路，台南推一站式服務更便利。（南市交通局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法