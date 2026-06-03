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    首頁 > 生活

    今年Q1旅館住用率約53％ 「平均1晚3101元」上漲1.5％

    2026/06/03 12:58 記者黃宜靜／台北報導
    交通部觀光署表示，今年第1季住客達1821.8萬人次、平均住用率為53.11%，雙雙連3年成長；示意圖。（資料照）

    交通部觀光署表示，今年第1季住客達1821.8萬人次、平均住用率為53.11%，雙雙連3年成長；示意圖。（資料照）

    旅館平均房價些微上漲！交通部觀光署今天（3日）公布今年第1季旅館業營運狀況，第1季住客達1821.8萬人次、平均住用率為53.11%，雙雙連3年成長，而第1季平均房價則是3101元，與去年同期相比漲幅約1.5%，價格成長趨於平緩，約有8成的旅館房價低於整體平均水準。

    觀光署表示，台灣旅館業（觀光旅館及旅館）市場於今年第1季持續呈現穩定成長趨勢，依台灣旅宿網統計，2022至今年第1季住用率分別為49.29%、51.61%及53.11%，連續3年成長，顯示我國旅館市場逐步回穩。

    若是以住客人次分析，觀光署指出，今年第1季旅館業總住客人次達1821.8萬人次，2022、2023年同期分別為1741.7萬、1775.8萬人次，同樣呈現連續3年成長趨勢。另目前旅宿市場仍以國旅需求為主要支撐，今年第1季本國籍住客達1309.1萬人次，占整體住客人次71.9%，反映國旅市場逐漸朝多元化及深度化發展。

    觀光署表示，今年第1季旅館業總家數為3396家，雖較去年同期微幅減少17家，房間數仍維持穩定供給在19.8萬間的水準。在穩定供給情況下，住用率呈成長趨勢，反映住宿需求具一定支撐力，市場發展趨勢趨於平衡。

    在價格表現方面，觀光署分析，房價主要因電價、人力及食材成本等營運成本因素影響，今年第1季旅館業平均房價為3101元，與去年同期3054元相比漲幅約1.5%，價格成長趨於平緩。從市場分布來看，約有8成的旅館房價低於整體平均水準，顯示旅館業者持續依不同旅客需求，提供多元住宿產品與價格選擇；部分旅客則更加重視住宿品質與特色體驗，進一步帶動精緻化及特色型旅館市場發展。

    觀光署分析，隨著旅遊型態改變，旅客除住宿需求外，也更加重視在地文化、餐飲、美學及體驗活動等附加價值，旅宿空間逐漸成為旅遊體驗的重要一環，未來將持續嚴選優質旅宿「星級旅館」、「好客民宿」雙旅宿品牌，提升旅宿業形象。

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