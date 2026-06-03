日菲海域劃界 李四川回憶父親曾被菲國押走、呼籲政府當漁民後盾

國民黨新北市長參選人李四川臉書PO文關心漁民權益，盼政府出面。（李四川競辦提供）

日本、菲律賓發布聯合聲明，宣布啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判，台灣未受邀參與，引起台灣漁民的憂慮；國民黨新北市長參選人李四川3日在臉書PO文指出，他是討海人的囝仔，台灣漁民非常需要國家當後盾，日本和菲律賓要談海域劃界，劃的就是台灣漁民討生活的這片海域，在40多年前，爸爸捕魚時曾在海上被菲律賓強行帶走，當時全家驚恐不已。

李四川上午也出席「北台灣媽祖文化節」籌備會，他表示，媽祖是台灣人最重要的宗教信仰，祂更是漁民在海上的守護神，自己是漁民子弟，從小就是拜媽祖長大的。

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李四川回憶說，父親捕魚時在海上失蹤那年，他才國小6年級，爸爸出海後整整15天音訊全無，全村都以為遇上海難了，可能再也回不來了，隔了半年，家人才透過華僑輾轉傳話，告知父親還活著，但被菲律賓扣住了，需要新台幣15萬元贖金，當時的15萬元可以買一間房子，家人最後標了好幾個「會」（民間自助會）才把這筆天價湊出來，他後來才能見到爸爸。

他指出，討海人的驚恐不能只用嘴講的，是一家一家都記在心裡的，他就是討海人家庭出身，每次到金山、萬里看著漁船出港，「就想到我爸爸——漁民的苦，我的家受過，我懂！」

李四川說，多年過去了，但漁民在海上遭遇的危險並沒有減少，台灣、日本、菲律賓之間的經濟海域界線，至今仍不清不楚，漁民希望有政府當後盾，維護在海上的安全界線、確保出海的安全。

他強調，天氣的事，漁民是仰賴媽祖的保庇，可是漁船被別國的船隻驅趕、甚至扣留，就只能靠國家的談判，這次日、菲兩國要談判，呼籲政府務必維護台灣漁民的權益，把界線爭清楚，站在台灣漁民這邊說公道話，這不是外交辭令，而是攸關漁民的命，魚少了還可以再捕，人出海後如果回不來，那個家就沒辦法重來，國家要當討海人的後盾，讓漁民每一次出海都有平安回家的路。

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