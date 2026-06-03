為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    70年米苔目熄燈！員林人崩潰：從小吃到大的味道沒了

    2026/06/03 12:24 記者顏宏駿／彰化報導
    「火 拉仔麵」號稱員林第一家賣米苔目，已關燈歇業。圖右是營業時的畫面。（記者顏宏駿攝）

    「火 拉仔麵」號稱員林第一家賣米苔目，已關燈歇業。圖右是營業時的畫面。（記者顏宏駿攝）

    提起員林的「米苔目」，在地人不得不提「火 拉仔麵」！他號稱是員林第一家賣米荅目的麵店，創店已有70年，但老闆夫婦近來因身體微恙，決定關門歇業，令許多老員林人崩潰「又一間時代的眼淚」。

    位於博愛路與第一市場間的「火 拉仔麵」，創業於1947年，傳承至今到第三代。一碗米台目、配上Q彈的五花肉或油豆腐，就是員林人的早午餐。但上個月起，該店一直關店至今，網路社群近日不斷有人問「火拉仔怎麼了！」有網友回答「關店了」，不少網友哭喊「崩潰！員林米苔目，我只吃這間」、「從小到大的老味道沒有了！哭哭」。

    記者今天實地走訪「火 拉仔麵」，老闆說，「確實關店了」，因為沒有人承接，夫婦倆每天從早操到晚，身體操出毛病，經與家人討論，決定關店，「就是退休」，不做了。

    老闆表示，這是阿公傳承下來的店，捨不得，一度想傳給有心學習的人，但年輕人看到每天備料、應付客人，都嚇跑了，「我們也無意頂讓」，就把店關了，把身體養好。

    「火 拉仔麵」當年開始賣米苔目後，生意爆紅，附近幾間麵店也開始賣，產生第一市場「米苔目群聚效應」所以它被稱為「米苔目第一家」，不少美食節目前來採訪，更增添它的人氣。

    它是「平民美食」，一碗米苔目或拉仔麵才35元，外加一盤35元的五花肉，就是員林人的早午餐。「鹹」米苔目已成為員林市的代表小吃，員林市公所也曾連續多年舉辦「米苔目美食節」活動。

    火 拉仔麵之前賣的米苔目。（記者顏宏駿攝）

    火 拉仔麵之前賣的米苔目。（記者顏宏駿攝）

    店家仍保留阿公、阿嬤昔日賣麵的畫面。（記者顏宏駿翻攝）

    店家仍保留阿公、阿嬤昔日賣麵的畫面。（記者顏宏駿翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播