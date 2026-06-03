70年米苔目熄燈！員林人崩潰：從小吃到大的味道沒了

「火 拉仔麵」號稱員林第一家賣米苔目，已關燈歇業。圖右是營業時的畫面。（記者顏宏駿攝）

提起員林的「米苔目」，在地人不得不提「火 拉仔麵」！他號稱是員林第一家賣米荅目的麵店，創店已有70年，但老闆夫婦近來因身體微恙，決定關門歇業，令許多老員林人崩潰「又一間時代的眼淚」。

位於博愛路與第一市場間的「火 拉仔麵」，創業於1947年，傳承至今到第三代。一碗米台目、配上Q彈的五花肉或油豆腐，就是員林人的早午餐。但上個月起，該店一直關店至今，網路社群近日不斷有人問「火拉仔怎麼了！」有網友回答「關店了」，不少網友哭喊「崩潰！員林米苔目，我只吃這間」、「從小到大的老味道沒有了！哭哭」。

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記者今天實地走訪「火 拉仔麵」，老闆說，「確實關店了」，因為沒有人承接，夫婦倆每天從早操到晚，身體操出毛病，經與家人討論，決定關店，「就是退休」，不做了。

老闆表示，這是阿公傳承下來的店，捨不得，一度想傳給有心學習的人，但年輕人看到每天備料、應付客人，都嚇跑了，「我們也無意頂讓」，就把店關了，把身體養好。

「火 拉仔麵」當年開始賣米苔目後，生意爆紅，附近幾間麵店也開始賣，產生第一市場「米苔目群聚效應」所以它被稱為「米苔目第一家」，不少美食節目前來採訪，更增添它的人氣。

它是「平民美食」，一碗米苔目或拉仔麵才35元，外加一盤35元的五花肉，就是員林人的早午餐。「鹹」米苔目已成為員林市的代表小吃，員林市公所也曾連續多年舉辦「米苔目美食節」活動。

火 拉仔麵之前賣的米苔目。（記者顏宏駿攝）

店家仍保留阿公、阿嬤昔日賣麵的畫面。（記者顏宏駿翻攝）

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