宜蘭天然氣儲氣槽選址惹議 說明會居民氣憤離場

宜蘭五結鄉民至縣府抗議，反對宜蘭引進天然氣瓦斯。（記者王峻祺攝）

欣宜天然氣公司向宜蘭縣政府申請在宜蘭市、羅東鎮設立「公用天然氣事業」，外傳儲氣槽設於宜蘭市、五結鄉工業區，縣府今早辦理說明會，上百位居民出席抗議，業者因堅持不透露選址地點，居民怒批是「詐騙集團」、氣憤離場，強調堅持反對宜蘭引進天然氣。

宜蘭縣府工旅處今天舉辦說明會，會後將把相關紀錄、民眾反對意見、公所書面回覆，彙整後轉呈「經濟部」進行審核與核發執照與否的決策，現場除有業者外，宜蘭縣議會副議長陳漢鍾及縣議員簡松樹、謝家倫、沈信雄及林義剛、黃定和等藍綠議員，與民代、村長、居民均到場關心。

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五結鄉長沈德茂說，「供氣站」實際就是大型「儲存槽」，具高度危險性，設施不得設於人口密集區、都市計畫區，且應與高壓電設施保持500公尺以上距離，「法規只是最低標」，根本無法抵銷居民對爆炸風險的心理恐懼。

陳漢鍾等議員也持反對意見，強烈要求業者「先選址、再動作」，表示天然氣既然是輸出設施，就代表有儲存槽，人口密集區絕對不能設，要求業者儘速撤案，還居民平靜生活。

瓦斯業者質疑，天然氣管線易發生爆炸且損害極大，桶裝瓦斯像打火機一樣安全，為什麼要淘汰安全的東西？進而影響原有業者生計。居民則怒批，業者說明會避重就輕，安全性及防範措施避而不談，選址更是黑箱作業。

業者回應，目前仍處於申請執照階段，「尚未有確定的具體選址」，未來選址將以「工業區」或「邊陲地區」為主，且定案前會再次召開說明會，對於五結鄉民的選址憂慮，保障不會在「五結鄉」！

宜蘭縣府舉辦引進天然氣說明會，居民及桶裝瓦斯業者均持反對意見。（記者王峻祺攝）

天然氣業者不透露儲氣槽選址地點，宜蘭居民怒批是「詐騙集團」，氣憤離場。（記者王峻祺攝）

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