台灣最新減碳數據公布 2024年減碳6.59％ 優於全球平均

環境部公布最新國家溫室氣體排放清冊，2024年較2005年減碳6.59％，已連3年下降，且優於全球平均。（記者吳柏軒攝）

環境部今（3日）公布「國家溫室氣體排放清冊（2026年版）」，公開最新數據，以2024年淨排放約251百萬公噸CO2e，較2005年基準年減少6.59％，不僅呈現連續3年碳排穩定下降，也較全球年增2.3％平均還優，而溫室氣體大宗的「能源部門」，也首度迎來減量1.07％。

環境部氣候變遷署淨零推動組組長溫育勇表示，台灣依照IPCC及巴黎協定規範，編撰發布國家溫室氣體排放清冊報告，國際規範為每年公開2年前統計，台灣2026年公布2024年總排放量，扣除碳匯量，淨排放量為251.404百萬公噸，較2005年基準年下降6.59％，為連續3年下降，也較2023年減少1.92％。

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溫育勇說，台灣減碳趨勢也優於全球平均，根據聯合國報告，2024年全球排放創577億噸，較2023年增2.3％，台灣則是下降；而且，台灣經濟成長，碳排卻下降，兩者呈現脫鉤趨勢，也是全球少見。

細看國內碳排部門，溫育勇統計，2024年能源部門占全國排放量90.5％最高，排放量則比基準年減少1.07％，是「溫館法」立法以來首次低於基準年，也較2023年減少2.07％；氣候署長蔡玲儀解釋，能源部門是涵蓋所有使用能源的類別，包含能源、製造、運輸、住商及農林漁牧等燃燒，故成為碳排大宗。

環境部長彭啓明則說，國家減碳目標是2030年要較基準年降26％到30％，目前減碳趨勢約推估在路徑上，但坦言達標非常困難，推測主因也包含台灣近年經濟成長率太誇張，如今年首季GDP增長達13.6％，雖經濟好，企業願認真自主減碳與按規定繳碳費，但生意好也代表擴廠及用電量增加，兩個因素一加一減，對台灣減碳影響還不清楚。

彭啓明表示，台灣減碳最大挑戰仍是能源部門，電力排碳係數還要加油，但近期遇到光電環評修法，導致光電業者進入急凍期，離岸風電也進度稍慢，目前行政院已積極大推屋頂型光電，再度盤點公部門更多空間要施作，至於核能則坦言有一定減碳幫助，但仍需核安會審查核電廠重啟程序；交通部門則因財劃法修法，地方分得許多經費，電動公車等載具要視地方執行情況。整體而言，台灣1年減碳約需500億元規模，韓國近期強力佈局再生能源，若三星晶片標榜低碳，對台灣科技業將帶來不利影響，故國內一定要加速減碳。

環境部長彭啓明（右）指出，台灣減碳最大挑戰仍是能源部門，電力排碳係數還要加油，但近期遇到光電環評修法，太陽光電綠能急凍，帶來減碳隱憂。（記者吳柏軒攝）

環境部長彭啓明指出，政府宣示2030年國家碳排放量要較2005檢年少26％到30％，雖很困難，但目前仍趨勢預估內。（記者吳柏軒攝）

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