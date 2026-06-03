原民議員促積極輔導烏來原鄉民宿合法化 侯友宜允設窗口輔導

新北市長侯友宜今赴市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

新北市烏來區受水源保護區、都市計畫及建築管理限制，使原住民族生活空間受許多法規限制，包含既有住宅難以合法登記民宿。新北市議員馬見Lahuy．Ipin今（3）日在總質詢中呼籲，烏來泰雅文化具觀光特色，但限制使得當地難以參與旅宿經濟，中央法規已為原民提供其他辦法，市府應建立單一窗口協助輔導。市長侯友宜說，他同意設立單一窗口，由相關局處積極協助。

馬見說，「民宿管理辦法」第13條規定，具原住民身分者於原住民族地區內部落範圍申請登記民宿，「經地方主管機關認定確無危險之虞」，可用簡易消防安全設備配置平面圖、結構安全鑑定證明文件等辦理，地方應該協助族人善用放寬的法規，成立單一窗口，訂定具體流程，提供包括申請人資格、房屋條件、結構安全與消防鑑定單位、法規諮詢協助等等。

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侯友宜回應，他讚同議員的建議，原本住在當地的人被後來的法規限制，目前烏來約有900多棟建物正由市府相關單位受理輔導，他願意設立單一窗口，由區公所、觀光旅遊局、原住民族行政局、城鄉發展局等單位協力處理，不過個案狀況不盡相同，市府會積極協助族人將建物逐步依法合法化。

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