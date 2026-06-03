竹市私校世界高中退場 傳康橋雙語學校接手校地

新竹市有55年歷史的私校世界高中將退出教育版圖，走入歷史。（記者洪美秀攝）

新竹市首間私立高中走入歷史！創辦55年的世界高中去年停招後，將從新竹的教育版圖退場。據傳，世界高中校地將轉售給新竹康橋雙語學校，且會由新竹市知名高中校長接任校長，繼續從事教育工作。對此，市府教育處官員稱已掌握此訊息，因私校由教育部國教署管轄，教育處會關注在校學生就學權益及教職員轉銜情況。

新竹教育界近期盛傳世界高中即將從新竹教育版圖退場，記者致電學校校長，但校方都無人回應及證實。過去曾在世界高中任教的多名教師則證實此事，並感嘆世界高中在新竹市有55年的教育歷史，1971年創校後，曾是新竹地區重要的技職教育學校，以招收餐飲、美工、美容及汽車修護等技職專業科目為主，且因鄰近竹科園區及新竹科學實驗中學，具絕佳教育條件。

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世界高中去年5月無預警宣布停辦及停止招生，經教育部國教署同年5月16日介入、到校查處及輔導後，要求校方繼續將學生安置他校的計畫，需讓在校學生都畢業後，再依規定停辦。據了解，世界高中已結束所有教學工作，且董事會已與新竹市康橋雙語學校取得共識，將繼續從事教育辦學事業，希望繼續提供新竹地區家長與學生多元教育選擇。

據了解，新竹康橋雙語學校將進駐接手世界高中校地，未來將以國中及高中部為主，原位在新竹市柴橋路的新竹康橋學校仍會繼續辦學，而世界高中的介壽路校地則會以康橋分校形式續作教育場域。記者致電新竹康橋雙語學校，但校方未證實回應。

新竹市私校世界高中傳退場，並由新竹康橋雙語學校接手續辦教育工作。（記者洪美秀攝）

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