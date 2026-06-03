飯店業者揪團作公益 邀民眾6/5來挽袖捐熱血

台南遠東香格里拉飯店將於六月五日在飯店東側門舉行愛心捐血活動，歡迎民眾熱情來挽袖。（飯店提供）

響應世界衛生組織發起的「6月14日世界捐血人日」，台南遠東香格里拉飯店攜手南市警局第一分局、台南大遠百及台南郵局等單位共同舉辦「香約捐血．一起守護」公益活動，邀請民眾6月5日到飯店東側門一起挽袖捐血，為穩定南台灣血液庫存盡一份心力。

活動當天上午10點起在飯店東側門發放號碼牌，凡完成捐血1袋250cc者，即可獲得愛心贈禮，包括品香坊精緻手工麵包、波波鴿濕紙巾、涮乃葉日式涮涮鍋折價券、義式屋古拉爵消費滿額兌換券、全聯禮券200元、舒珊沐浴乳、無患子香皂、咬錢袋；凡完成捐血1袋500cc者，再加碼送咬錢袋、SHISEIDO化妝袋、春水堂限量徽章、全聯禮券200元、無患子香皂等，數量有限，送完為止。

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業者表示，「香約捐血．一起守護」公益活動，感謝峰智生化科技公司、台南市南天府慈善會及台南南聖宮、東門太保宮等單位共同贊助支持，攜手推動公益捐血行動，為在地社區注入更多正向能量與溫暖關懷。

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