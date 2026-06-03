板橋浮洲合宜住宅440租戶10年合約期滿 黃淑君籲提安置計劃

位於新北市板橋區的浮洲合宜住宅部分做為社宅出租。（記者黃子暘攝）

位於新北市板橋區的浮洲合宜住宅部分做為社宅出租，新北市議員黃淑君表示，有440戶因10年合約期滿，加上「產權閉鎖期」解禁，屋主可能收回轉售或調漲租金，導致原本承租社宅的弱勢租戶陷居住困境，希望市府應建立「專責媒合窗口」、提出安置計畫，舒緩弱勢戶壓力。城鄉發展局回應，此案屬中央國土管理署推動案件，城鄉局後續可邀集國土署及營運管理公司研商後續處理方案，瞭解租約屆滿後相關規劃，並研議租約延續可行性及相關配套措施。

城鄉局說，此案禁售等相關規定是中央主管機關與投資廠商間的約定，目前400餘戶出租住宅由私人企業辦理出租管理，經洽該公司了解，現有租約將於2028年中起陸續屆滿，如有住戶因租約屆滿有居住協助需求，城鄉局將協同國土署盤點中央及本市於板橋地區可運用的社會住宅資源，並提供300億元中央擴大租金補貼、青年租金補貼及包租代管等措施資訊及申請協助，協助民眾銜接適當居住方案。

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黃淑君表示，浮洲合宜住宅出租單元第二階段合約於去、今年間陸續屆滿，10年產權閉鎖期解禁，雖是市場機制，但其中440戶社宅承租戶，多為青年或弱勢家庭，恐怕面臨屋主將房屋收回轉售，或是調漲租金，導致大批現有住戶被迫搬遷，把「居住正義變成一場居住危機」。

黃淑君呼籲，市府城鄉局與住宅及都市更新中心應建立一站式專責窗口，提供受影響租戶諮詢、協助，包括是否應主動盤點鄰近社宅空缺媒合、轉銜中央租金補貼等，用實際行動協助弱勢承租戶。

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