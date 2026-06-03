桃園市第2屆桃金企業獎啟動徵件 6大獎項全面聚焦ESG

獲獎企業將受邀出席桃金企業獎頒獎典禮。（資料照，桃園市政府提供）

桃園市「第二屆桃金企業獎」即起到7月31日徵件，市府經濟發展局官員表示，今年的獎項除原有的環境友善、職場幸福、績優治理、永續品牌，增設多元友善、社會共好，共6項，其中，環境友善、社會共好獎項還規劃「大、中小企業分組」評比，期許不同量級的企業都能在專屬舞台上發光發熱。

「桃金企業獎」是由地方政府主辦的ESG獎項，今年將由台灣永續能源研究基金會董事長簡又新擔任評審長，經發局辦理「桃金企業獎」是希望透過「真、善、美」的價值傳遞，與在地企業攜手努力，全面提升桃園企業的ESG實力與品牌力，共同邁向2050淨零排放的長遠目標。

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經發局官員說，6個獎項都是為了鼓勵企業打造婦女、移工、原住民、新住民等多元友善職場，並回饋在地、落實社會責任，市府積極整合勞動局等各局資源，共同研擬徵選辦法並推出獎勵措施，得獎與入圍企業除獲頒獎座、獎牌，還會透過多元媒體管道報導，提升獲獎企業的市場能見度，徵件到7月31日截止，相關資訊可洽詢活動官網（www.taogoldawardenterprise.com.tw）。

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