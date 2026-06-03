溪湖轉運站3D設計圖曝 動工露曙光

彰化縣溪湖轉運站外觀設計模擬意像，基地在溪湖外環道路的西環路上。（圖由縣府提供）

彰化縣溪湖轉運站闢建工程推動多年遲未動工，引發地方關切。彰化縣府交通處長林孟弘表示，工程進度主要卡在都市計畫變更程序，今（2026）年內政部都委會已通過主要計畫審查，細部計畫則於4月初審查後退回修正，顧問公司依審查意見調整內容，預計6月上旬完成修正後再次送審，縣府希望今年底前完成相關程序並開工。

溪湖轉運站基地在溪湖鎮外環道路的西環路400號，就是西環路與福安路口的公有停車場，四周有黃昏市場、超市商場、餐飲店家，是溪湖鎮環外道路發展快速的商圈之一，該案由溪湖鎮公所主辦興建，經費獲交通部公路局補助，歷經多次流標後提高預算重新發包，工程總經費約4610萬元，2025年內政部核准地目變更，2026年進一步完成主要計畫審查，目前進入細部計畫階段，距實際動工還剩最後一哩路。

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縣議員陳玉姬在議會質詢時關切工程進度，她說，轉運站發包已久仍未動工，擔心工程延宕過久，加上原物料價格上漲，恐增加後續動工難度與興建成本。她強調，好的政策必須通盤考量，轉運站周邊的停車需求、道路動線、人行空間，以及公共自行車、接駁車與綠蔭空間等，都應該同步進行整體規劃，才能真正帶動在地商圈發展，否則就是白做。

對此，林孟弘表示，溪湖轉運站規模不大，規劃方向與已完工年底前將啟用的二林轉運站類似，二林轉運站驗收過程中發現的缺失需改善，都會給溪湖轉運站參考，以確保工程品質。

溪湖鎮現有12條公車路線，現有轉運站位在市區，腹地小，車輛進出不易，而新的轉運站規劃設計5座月台，並結合商店與機車停車位，滿足乘車者的需求。

溪湖轉運站規劃設計5座月台，並結合商店與機車停車位，滿足乘車者的需求。（圖由縣府提供）

溪湖轉運站規模不大，規劃方向與已完工的二林轉運站類似。（圖由縣府提供）

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