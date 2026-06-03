中市推有車就閃警語智慧路標去年事故降36％ 今年要增50處

市府在路幅狹窄或視線受阻的涵洞、橋墩，設智慧路標提醒用路人注意路況。（市府提供）

為兼顧人車安全，中市交通局推動「智慧路標」，以雷達即時偵測幹道來車，顯示「側向來車」或「對向來車」LED標誌牌，提醒支道用路人注意，在2025年建置56處智慧路標，路口事故降幅最高達36%，2026年預計規劃新增50處，加密智慧交通防護網。

智慧路標主要包含4大面向，包括針對路幅狹窄無法設置號誌或路口無截角，如視線受阻的路口、橋墩、涵洞等處，設置「側向來車」、「涵洞來車」或「對向來車」LED標誌牌，運用雷達即時偵測幹道來車的功能，提醒支道用路人注意側向來車，爭取反應時間，降低側撞事故風險。

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交通局已於中市山城、海線、屯區及市區等地遴選適合地點設置智慧路標，在2025年建置56處智慧路標，2026年預計規劃新增50處。

此外，智慧交通已擴大運用於消防救難，交通局長葉昭甫表示，已在消防隊出入口設置「救災車請禮讓」的告示牌面，消防員出勤時按下按鈕後拋送訊息至出入口前路側LED牌面，牌面LED立即閃爍以告示用路人禮讓救災車。

另外，並在人潮較多運輸場站，但視線昏暗的行人穿越道之路口設置行人照明及「禮讓行人」告示牌面，設備配合行人綠燈時段啟動亮燈。

交通局指出，駕駛汽機車行經狹窄的路口或巷道，藉由有車才閃的動態提醒，主動將道路狀況顯示於路側LED牌面，相較一般標誌是靜態警示，智慧路標是當雷達感應到側向有來車時才拋送訊息啟動閃爍警示，傳達即時的交通資訊，在降低交通事故上達到具體成效。

中市交通局推動智慧路標，提升無號誌化路口交通安全。（市府提供）

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