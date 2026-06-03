3年10萬！參加人才投資方案取得證照 提升競爭力

王祥名（中）取得「iPAS淨零碳規劃管理師（初級）」證照，培養綠領實力。（勞發署雲嘉南分署提供）

屆不惑之年的基層勞工王祥名，深感產業對碳管理與ESG議題日益重視，透過勞動部勞動力發展署雲嘉南分署「產業人才投資方案」，陸續參加淨零碳排相關課程，享最高3年10萬元訓練費補助，順利取得「iPAS淨零碳規劃管理師（初級）」證照，成功將職安專業延伸至淨零轉型領域，提升職場競爭力。

王祥名現為公司的工安室專員，負責溫室氣體盤查與系統維護，過去曾從事營造業與製造業職安相關工作，對專業領域始終抱持高度熱忱，甚至利用工作之餘攻讀職安研究所，隨著近年全球淨零碳排趨勢興起，企業逐漸重視碳管理與ESG議題，對綠領人才需求日益增加，他也意識到自身在碳盤查領域的知識仍需補強，因此開始積極尋找進修資源。

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經過同事推薦，王祥名得知勞發署雲嘉南分署辦理的「產業人才投資方案」，自2023年起陸續參加7門淨零碳排及溫室氣體盤查相關課程；他表示，政府辦訓師資專業，且有訓練費補助，可減輕在職進修負擔；透過課堂學習，不僅能掌握最新產業資訊，更能快速理解客戶需求，並實際運用於工作上，提升專業能力與工作效率。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，面對淨零碳排、AI應用及數位轉型等產業趨勢快速發展，勞動部持續透過「產業人才投資方案」協助在職勞工提升職能，培養第二專長與跨域能力，以因應未來產業轉型需求。

南分署今年度產投方案「政策性產業課程」核定訓練職類包含工業製造、綠色能源、電腦資訊技術及管理等10大類，共136班、提供2980訓練人次。

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