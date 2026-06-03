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    首頁 > 生活

    今午後雷雨擴大！氣象專家示警：週末恐有熱帶低壓生成

    2026/06/03 11:45 即時新聞／綜合報導
    氣象專家林得恩指出，週五至下週日低壓帶北抬，天氣更不穩定。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    氣象專家林得恩指出，週五至下週日低壓帶北抬，天氣更不穩定。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    中央氣象署預報，今天（3日）各地大多為多雲到晴，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，今、明（4日）兩天午後雷雨範圍擴大，降雨強度增強；週五（5日）至週末天氣更不穩定，降雨機率更為提高，且可能有熱帶低壓生成。

    林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，根據中央氣象署今晨最新數值模式模擬結果顯示，今、明兩天，由於環境風場轉為西南風，水氣明顯增加，南部地區漸轉有局部短暫陣雨或雷雨的天氣；午後山區對流發展轉趨旺盛，雷雨範圍擴大，降雨強度也會跟著增強。

    林得恩說，週五至下週日（7日）南海低壓帶開始北抬影響，天氣更不穩定，環境水氣增多，降雨機率更為提高，全台降雨機率跟著增大。

    林得恩提及，在大的低壓帶中，也可能有較小尺度的熱帶擾動生成，甚至有再增強為熱帶性低氣壓的機會；現況初步評估，尚還不至於發展成颱。他補充，由於低壓帶帶動整個西南季風增強，且持續將大量暖濕水氣輸送至台灣附近，也使得台灣天氣更加不穩定。

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