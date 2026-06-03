新北響應世界自行車日 安心亞帶你「一起騎」

新北市副市長陳純敬（左）與藝人安心亞共同簽署「世界自行車日宣言」。（記者賴筱桐攝）

響應6月3日「世界自行車日」，新北市政府今（3）日舉辦「新北一起騎」倡議活動，副市長陳純敬與活動代言人安心亞共同簽署「世界自行車日宣言」，號召市民從日常移動開始實踐低碳生活，讓騎乘成為新北城市日常風景。

陳純敬表示，面對全球淨零轉型趨勢，低碳運輸已經不是口號，而是每個城市都必須努力的方向。騎自行車不僅健康、方便，也能有效減少碳排放，「只要少開一次車、多騎一次車，就是對地球最直接的幫助」。

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陳純敬指出，市府打造自行車友善騎乘環境，目前新北市自行車道已達699公里，朝2050年達到900公里的目標持續擴增；市府每年投入約3億元提供公共自行車系統服務，目前境內有1548個YouBike租賃站，每日平均騎乘人數突破14萬人次，累計騎乘達3.25億人次；另外，水利局於河濱自行車道沿線共設置15站以親子、休閒遊憩為主的自行車租賃系統，滿足全齡族群騎乘需求。

安心亞說，短程移動她通常騎腳踏車，新北捷運站附近都有YouBike站，非常方便，假日她喜歡到大都會公園騎自行車，尤其是黃昏時分，可以欣賞日落，夜晚還能賞月，看見不一樣的城市風景，把生活節奏放慢，享受療癒時光，騎車的過程彷彿和自己對話，騎完之後再去夜市吃冰，通體舒暢，鼓勵市民把低碳生活變成日常。

交通局表示，「新北一起騎」不只是單一活動，更代表城市對低碳未來的承諾。未來將持續響應世界自行車日「綠色、永續、低碳」的精神，優化自行車騎乘環境與綠色運輸服務，打造更安全、更便利、更友善的騎乘城市。

新北市政府響應世界自行車日，舉辦「新北一起騎」活動，邀請藝人安心亞擔任代言人。（記者賴筱桐攝）

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