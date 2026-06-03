政大首創「團隊制」ESG跨域實習 攜手業界產學共創培育跨域人才

政治大學職涯發展中心、X實驗學院與永續發展辦公室共同舉辦的「ESG跨領域實習課程」，媒合23位不同科系的學生，首創以「團隊形式」進入指標企業參與永續專案。（圖由政大提供）

政治大學職涯發展中心、X實驗學院與永續發展辦公室共同舉辦的「ESG跨領域實習課程」，媒合23位不同科系的學生，首創以「團隊形式」進入指標企業參與永續專案，透過「核心概論、企業參訪、教師輔導」的創新機制，將課堂所學化為實務，並增進企業與學生之互動。

該課程近日舉辦「永續ESG共學與產學實踐成果展」，學務長蔡炎龍表示，這樣的設計讓學生在真實的企業場域中培養協作能力，也讓企業能更完整的理解年輕世代如何看待ESG。課程結合永續核心概論課程、企業參訪與教師輔導，讓學生在理論與實務之間建立紮實連結。

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校長李蔡彥指出，面對快速變動的時代，大學需結合不同專業領域與社會需求，培養具備跨域整合與永續視野的人才。而讓課堂知識不只停留在教室，能回應當代社會需求，這是政大的使命。學生透過實習所累積的產業視野與實務經驗，將成為進入職場的關鍵養分。

以鴻海集團「ESG國際評級戰略與社會影響力數位優化專案」為例，來自廣告系、新聞系及科技管理與智慧財產研究所的學生，分別從數位傳播、輿情分析與DEI制度規劃切入企業永續治理議題，將課堂所學轉化為實際解方。學生們認為，這段實習經驗讓他們看見不同專業都能在ESG浪潮中發揮影響力，也印證跨域整合能力已成為未來永續人才的重要競爭力。

鴻海精密工業人資長夏國安認為，實習課程不僅提供學生參與企業永續治理的場域，也讓企業更深入了解新世代如何詮釋永續。有願景就會有目標，有目標就會有策略，有策略就要靠優秀的學子和員工，共同打造ESG企業，回饋社會。

企業代表優樂地永續服務股份有限公司董事長朱竹元指出，ESG應與企業核心價值、環境保護和社會責任深度結合。大學在永續人才培育與研究上扮演了重要角色，期待未來持續透過產學合作，協助學生提前接軌產業現場。

勤業眾信資深會計師施俊弘則表示，樂見此互利成果，認為這項課程成功連結企業與未來人才，有助於學生接觸更寬廣、多元的職涯面向。

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