仲夏專屬紫色浪漫！「晨紅夕紫」大花紫薇 為北市內湖添妝

大花紫薇的花色不同於紫薇的豔麗，更顯柔和雅致，介於粉紅與淡紫之間；一天晨夕間自玫瑰紅變為紫色。（圖由台北市公園處提供）

台北市公園路燈工程管理處在內湖區的行道樹中，種有約1400株大花紫薇，近日正是盛開時節，民權東路6段、成功路3至5段、內湖路1段、文德路、港墘路及瑞光路，都可看到大花紫薇枝頭綻放，一簇簇粉紫色花朵，在藍天映襯下顯的柔美，若有微風吹拂，花影輕輕搖曳，隨微風而墜下的落花如同紫吹雪，是一種仲夏專屬的紫色浪漫。

公園處表示，內湖區行道樹約有1400餘株大花紫薇，目前已開花約5成，有得開得非常燦爛，而部分花芽仍還在生長中，2週後盛開將成為一片紫色浪潮，在綠葉襯托下層層綻放，與遠方山景、河岸景觀及城市天際線相互輝映，搭配晴朗藍天背景，信手拈來拍照都是美。除了紫色浪漫，繁茂枝葉形成濃濃林蔭，可為行人遮擋夏日烈陽，微風中隨微風而墜下的落花如同紫吹雪，是一種「紫爆」浪潮景緻。

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公園處園藝工程隊隊長楊國瑜表示，大花紫薇學名Lagerstroemia speciosa，屬千屈菜科，是原產於熱帶亞洲印度、澳洲的落葉喬木，又名大果紫薇、洋紫薇、大葉紫薇，花期為6至9月，花色頗具特色，每朵花有6個花瓣，瓣緣呈不規則波浪鋸齒狀，花序為總狀花序或圓錐花序頂生。

楊國瑜說，相較於紫薇的豔麗花色，大花紫薇的花色更顯柔和雅致，介於粉紅與淡紫之間；一天晨夕間自玫瑰紅變為紫色，盛開時香氣淡雅芬芳，花朵碩大且花數多，又都著生於樹冠外圍，群花明顯易見，極富觀賞價值，入冬落葉前葉色轉變為鮮艷的紅色，也為平地易於觀賞紅葉植物，具有四季變化。大花紫薇盛開的季節，紫色花海映襯著藍天白雲，正是一年中最適合散步與拍照留念的時光。

大花紫薇每朵花有6個花瓣，瓣緣呈不規則波浪鋸齒狀，花序為總狀花序或圓錐花序頂生。（圖由台北市公園處提供）

大花紫薇的花色柔和雅致，在藍天白雲的映襯下，信手拈來都是美照。（圖由台北市公園處提供）

大花紫薇每朵花有6個花瓣，瓣緣呈不規則波浪鋸齒狀，花序為總狀花序或圓錐花序頂生。（圖由台北市公園處提供）

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