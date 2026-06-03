綠島觀光旺季遊客稀疏 議員促縣府行銷強勢吸客

目前應是綠島觀光旺季，但台東富岡漁港開往綠島的船班少見大量遊客。（記者黃明堂攝）

隨著夏季來臨，綠島本應迎來傳統的旅遊旺季，但縣議員王姷力在議會質詢時指出，儘管目前已進入6至9月的尖峰時段，但島上船班開得零零落落，遊客更是寥寥無幾，無疑是一大警訊。過去二、三十年的全盛觀光榮景，在這兩、三年來日漸蕭條，其核心問題在於缺乏行銷，且多年來地方活動始終侷限於路跑與長泳，缺乏新元素與誘因，難以吸引更多旅客造訪，縣府必須拿出實際行動。

針對議員的關切，台東縣觀光處長卜敏正坦言，綠島因受到秋冬東北季風影響，確實會面臨為期數月的交通與觀光困境，導致當地居民一年的觀光收益往往集中在其中7至8個月。為了打破僵局，縣府將結合東管處等單位，全面改善地方環境與住宿品質，並針對好山好水以及潛水資源進行全力推廣。卜敏正強調，目前的年輕族群非常熱衷原始與野外旅遊，觀光處將採取「目標式行銷」，將綠島獨特的風味推薦給年輕世代。

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此外，卜敏正也透露，綠島擁有得天獨厚的「最美星空」核心賣點，縣府近年持續以此打造品牌特色。為了回應議員去年提出「邀請知名歌手帶動行銷」的建議，今年8月份的綠島星空音樂會，已確定於8月22日邀請到當紅歌手孫盛希登台演出。期盼透過追星與音樂祭的號召力，為綠島觀光注入新活力，屆時也歡迎各界拭目以待。王姷力隨後對處長吸納建議表示肯定，並期許觀光處未來能更加用心，持續為綠島的未來發展共同努力。

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