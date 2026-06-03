限定超療癒小物「胖打君」只送不賣 就在鹿港小鎮光影藝術節

超級療癒小物「胖打君」，擁有耐打耐操的不倒翁特質。（彰化縣城觀處提供）

只要療癒就令人瘋狂！彰化縣今年在鹿港鎮舉辦的「小鎮光影藝術節」即將在6月6日點燈，當天將送出限量2000個的「胖打君」小物，由於造型可愛，不只有功夫熊貓的專屬IP，具有不倒翁特性的耐打不倒，讓人一眼愛上！

縣府城觀處表示，今年小鎮光影藝術節活動以功夫熊貓為IP，活潑可愛主角採用氣膜製成，將在近日進駐鹿港溪與藝術村，點亮全場焦點。因此，今年也將在開幕6月6日當天送出現2000份的「胖打君」小物，只送不賣。

請繼續往下閱讀...

城觀處指出，「胖打君」是療癒風小物，有別於以往活動都是送出限量小提燈，這次風格比較接近不倒翁，耐操耐打就是不會倒，非常適合現代人繁忙焦躁的生活步調，讓可愛的「胖打君」為快節奏的日常加入樂趣，在互動之間擁有「凡打不倒的就是讓人強大力量」的自我勉勵。

由於縣府以往只要是發放IP小提燈都是大受歡迎，排隊人潮非常多，這次將在6月6日晚間6點半開始發放兌換券，7點半正式兌換，7點20分在鹿港溪水中舞台點燈，領取兌換券地點在鹿港溪，數量有限。發完即止。

民眾表示，依照鹿港人喜愛蒐集活動小物的天性，以往下午4點就出現大排長龍，雖然近來天氣炎熱，會讓排隊時間延後一點，但為了拿到「胖打君」，應該還是會大排特排。

今年鹿港小鎮光影藝術節以功夫熊貓為IP，近日將完成佈燈，此為模擬畫面。（取自愛玩彰化粉專）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法