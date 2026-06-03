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    首頁 > 生活

    武陵高中風波未完待續 詹江村拒道歉 稱評論學生行為不後悔

    2026/06/03 10:22 記者周敏鴻／桃園報導
    國民黨桃園市議員詹江村發文拒絕道歉。（資料照）

    國民黨桃園市議員詹江村發文拒絕道歉。（資料照）

    針對武陵高中40屆班聯會主席、學生代表組要求國民黨桃園市議員「村長」詹江村，向出征學生與學校道歉一事，詹昨天（2日）深夜在臉書發文回應：「我不會道歉，學生以嗆貴賓來展現校風的自由，然而我看的乃全國教育的問題，我並沒有詆毀武陵也無意詆毀...武陵學生若覺得我損害貴校名譽，歡迎向我提起民事訴訟！」

    詹江村說明，學校邀請貴賓至校，學生嗆貴賓並嘲笑錄影，然後影片放社群網站揶揄，他僅擷取影片畫面，評論此行為學校家庭教育失敗，並沒有說是哪一個學校、也沒有說是哪一個學生，更沒有所謂的肉搜，後來學生來訊道歉，他並沒有要求學生道歉，僅是對此行為評論。

    因學生的母親說明，詹江村刪文並說明刪文原因，他說，他不知道貼文學生姓名、不知道貼文學生長相，更沒有肉搜貼文學生，結果民進黨網路帶風向，甚至造謠說他肉搜學生、暴露學生身心障礙；學生連署要求他必須向學校道歉，他不會道歉，縱然同黨同志切割且無人相挺，他也不會後悔譴責學生的行為，輿論浪潮不會改變他的想法。

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