太會玩哏！校長扮《神鬼奇航》船長登場 畢業生嗨翻

台南一中校長廖財固創意變裝登場，為畢典掀高潮。（台南一中提供）

6月畢業季，台南校園畢業典禮多了驚喜！台南二中校長林晏旭化身外送員騎著腳踏車進場，讓全場學生笑翻，台南一中校長廖財固也不遑多讓，在昨（2）日舉行的115級畢業典禮上，直接扮成《神鬼奇航》裡的船長登場，帥氣造型一亮相，立刻引爆全場歡呼與掌聲。

今年台南一中畢業典禮以「啟程．COMMENCEMENT」為主題，廖財固身穿海盜船長服裝，象徵帶領畢業生完成高中三年的青春航程，準備駛向人生下一片更寬廣的海洋，許多學生看到校長精心打扮，都忍不住拿起手機拍照，現場氣氛熱烈又歡樂。

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廖財固表示，「Commencement」其實就是「開始」的意思，畢業並不是終點，而是全新人生旅程的起點，談到未來，引用輝達創辦人黃仁勳與超微董事長蘇姿丰的觀點，鼓勵學生不要害怕未知與改變，而是要勇敢迎接挑戰，主動去解決最困難的問題。

他也提醒同學，在短影音和社群媒體充斥的時代，更要學會找回自己的專注力，多閱讀、多思考，也別忘了培養欣賞美好事物的能力，讓心靈擁有更豐富的養分。

典禮最後在115級畢業歌〈記一中的曾經 TraiNFSH〉歌聲中進入高潮，歌曲巧妙結合火車（Train）與台南一中英文校名縮寫（TNFSH），象徵青春列車即將駛向下一段旅程，當倒數聲響起，全體畢業生一同拋出彩帶，五彩繽紛的彩帶在空中飛揚，也為高中生活畫下最燦爛的句點。

禮，全場拋出彩帶，象徵完成高中階段的重要里程碑。（台南一中提供）

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