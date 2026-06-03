民怨楊頭高架延伸引拆遷補償脫離行情 竹縣府允年底前修法調高

新竹縣政府表示，公共工程拆遷建築改良物查估補償辦法補償辦法修訂完成後，除了解決眼前楊頭高架延伸工程的拆遷爭議外，也將適用於地方高度關注的其他重大交通建設案件。（記者廖雪茹攝）

國家重大交通建設「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程（楊頭高架延伸工程）」正在執行，工程涉及新竹縣竹北市泰和路段部分居民房屋拆遷，民眾反映現行的拆遷補償標準早已嚴重脫離市場行情；工務處對此表示，將參酌最新營造物價指數與市場行情，啟動修法通盤檢討建築改良物查估補償標準，落實實質公平！

縣議員林碩彥指出，現行《新竹縣辦理公共工程拆遷建築改良物查估補償辦法》自2020年修訂至今已將近6年未曾調整。然而近年國內營造工程物價指數（CCI）、建築用料及人工成本大幅飆升，鄰近的苗栗縣等地區近年都已陸續完成補償標準更新。若新竹縣繼續沿用舊制，對於配合國家建設而面臨拆遷的民眾極不公平。

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且面對未來的安置與重建成本，受影響居民紛紛感到焦慮。林碩彥表示，為維護縣民合法財產權益，他正式向竹縣府提出建請案，並與工務處深入溝通，獲得正面承諾。

工務處表示，政府正視近年營建成本上漲的客觀事實。為維護受影響縣民的合法財產權益，將參酌行政院主計總處最新營造物價指數及縣內市場行情，儘速研議啟動修法程序，適度調高查估單價，期在今年底前修法完成。

工務處強調，公共工程的徵收與補償核心原則在於公平與合理。未來此項補償辦法修訂完成後，除了解決眼前楊頭高架延伸工程的拆遷爭議外，也將適用於地方高度關注的其他重大交通建設案件，包括「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」及「台1線替代道路（118線－台68線）新闢二期工程」，確保未來受公共工程影響的鄉親，都能獲得更符合市場行情的合理補償。

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