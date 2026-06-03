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    首頁 > 生活

    大學申請入學明起可填志願序 4.9萬人符合登記資格

    2026/06/03 10:29 記者楊綿傑／台北報導
    115學年度大學「申請入學」第二階段指定項目甄試，各大學目前皆已公告錄取結果，計有約4.9萬人符合登記資格。（資料照）

    115學年度大學「申請入學」第二階段指定項目甄試，各大學目前皆已公告錄取結果，計有約4.9萬人符合登記資格。（資料照）

    115學年度大學「申請入學」第二階段指定項目甄試，各大學目前皆已公告錄取結果，計有約4.9萬人符合登記資格。大學甄選入學委員會提醒，經各大學錄取之考生（含正、備取生）明後2天應完成網路就讀志願序登記，接受統一分發，未依規定期間及方式完成登記者，一律視同放棄錄取資格，不予分發。

    根據甄選會資料，今年大學申請入學管道共64校2206個系參與，共有5萬4340個名額（含招生名額5萬450個、原住民外加名額3106個、離島外加名額241個、願景計畫外加名額543個），報名總人數有7萬8280人，4萬9425人符合登記資格。

    甄選會說明，經各大學錄取之考生（含正、備取生）必須於6月4日、6月5日每日上午9時至下午9時至大學甄選入學委員會網站完成網路就讀志願序登記，統一分發結果預定於6月11日上午9時起在大學甄選入學委員會網站公告，不另寄書面通知。

    甄選會提到，錄取生登記就讀志願序時，須憑本人「學測應試號碼」、「身分證號碼（或居留證號碼）後4碼」及「考生個人密碼」等3項證號暨網頁上顯示之驗證號碼登入系統。

    而錄取生無論僅錄取單一校系或多個校系，均須於規定期間內，上網完成就讀志願序登記，否則視同放棄錄取資格，不予分發。「申請入學」錄取生若同時經大學「繁星推薦」第八類學群錄取者，不得再參加網路就讀志願序登記，接受統一分發。「申請入學」錄取生若同時經台北教育大學音樂學系、台北藝術大學音樂學系及美術學系錄取並完成報到者，不得再參加網路就讀志願序登記，接受統一分發。

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