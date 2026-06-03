武陵高中風波未完待續 學生要求詹江村為不當言論道歉

武陵高中學生代表組發出公告表示，今天將發放連署書。（圖擷取自網路）

桃園市武陵高中40屆班聯會主席昨天（2日）前往國民黨桃園市議員詹江村服務處後，發文表示，任何校園不應該被貼上政治標籤，也不應該將單一事件或個案上升至全體學校教育水準的問題，已要求議員針對不當發言負責，公開澄清和道歉！詹江村昨天深夜已發文表明態度：「我不會道歉！」

武陵高中班聯會主席指出，班聯會知曉1位畢業生喊市長張善政「新店市長」，事後遭詹江村攻詰等情況後，立刻規劃接下來的行動，包括臨時開會，以及連署與演講；班聯會的立場與想法很簡單，任何校園不應該被貼上政治標籤，也不應該將單一事件或個案上升至全體學校教育水準的問題，也不應該因此以偏概全，如果和詹江村所說的一樣，不應該用過分的玩笑去展現民主，那是否詹「針對的武陵高中貼標籤和惡意中傷的言論與行為，也不是民主該有的風範」。

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武陵高中學生代表組也已發出公告，學代組與校方討論後，今天（3日）將發放連署書，用意於請求校方重視此校譽問題，和請求議員對受此波及的校內外學生及校方道歉。

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