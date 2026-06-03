台北教育博覽會6/6起世貿一館登場 展現AI教育能量

台北市教育博覽會將於6月6日至6月8日，於台北世貿一館舉辦。（北市教育局提供）

今年的台北市教育博覽會，將於6月6日至6月8日，於台北世貿一館舉辦，台北市教育局表示，本次「創新學」展區以「AI賦能、三語教育與自主學習」為核心主軸，匯聚多項AI人工智慧、智慧學習等亮點成果，帶領民眾看見台北學子如何從科技使用者，進化為具備AI素養與社會關懷的未來公民。

教育局指出，「創新學」展區將展示AI世代教育局建置的各項學習系統及透過各項學習計畫，透過老師帶領學生所建構出的作品等，包括全國首創且累積使用率已超過90萬人次的「酷AI學習系統」，上線至今持續新增優化，如「AI英語聽說互動」、「AI台語語音辨識」、「Scratch智慧批改」、匯集Google生態系各項工具等，以及如何協助教師掌握學生學習情形以及運用AI進行學習預測、課後分析等，結合「CooC+影音串流學習平臺」、AI素養教材，提供學生更多樣的學習資源。

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在「創新學」展區，民眾能嘗試實際使用AI，透過將AI生成藝術設計，結合社會情緒學習及人格特質理論，瞭解情緒穿搭的概念並完成穿搭設計；現場還可以參加魔術方塊擂台賽，過關者有機會可以用AI設計出一面屬於自己獨一無二的魔術方塊。

在學生作品展示部分，邀請到參與台北市「高級中等學校新科技學程計畫」、「國中、小三語課程計畫」、「全國貓咪盃Scratch競賽」的師生，透過博覽會展示在AI、三語學習的學習成果展示，三天展期將由各個不同學校的學生進行展示。

教育局表示，「創新學」展區好比「未來實驗室」，每位學生透過自身的創意發想，結合AI、程式，製作出每一個作品，讓每位走進展區的民眾都能在實作與互動中看見智慧未來教育的新可能。

台北市教育博覽會將於6月6日至6月8日，於台北世貿一館舉辦。（北市教育局提供）

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