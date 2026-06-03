屏科大病解雛鷹「鷲星」疑中毒 臉書逾2.1萬網友追悼

「鷲星」遺體有多處出血。（屏科大鳥類生態研究室提供）

由昕昌生態科研公司發起企劃、國立屏東科技大學鳥類生態研究室執行野外研究的大冠鷲繁殖巢位直播，6月1日驚傳主角雛鷹「鷲星」暴斃，研究團隊將「鷲星」遺體送屏科大獸醫系病理解剖，初步檢查發現體內多處器官出血，疑中毒導致，而屏科大鳥類生態研究室在臉書po文後，已湧入逾2.1萬網友追悼。

該生態研究室指出，幼鳥「鷲星」死亡前一天，就已在直播畫面中觀察到牠有持續甩頭的異常行為，不過，下午時略有好轉，且晚間有親鳥陪伴讓人安心不少。未料，隔日清晨，健康情況急轉直下，研究團隊在獲知消息後，立即前往現場確認，發現大冠鷲寶寶「鷲星」已無氣息，因此完成遺體取回作業。

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研究團隊將「鷲星」遺體送至屏科大獸醫系進行病理解剖，43日齡的「鷲星」體重為845公克，體型仍較消瘦。初步檢查發現體內多處器官出血，包括翼下皮膜、眼睛、胸肌、食道、心臟、肺部及肝臟等部位均有出血情形，懷疑是中毒導致，不過詳細原因仍須等待毒物檢驗結果來確認。強調因檢驗與分析需要時間，待收到檢驗結果一定會再公布。

該生態研究室表示，「鷲星」直播自5月13日開播以來3周時間，陪伴許多人認識大冠鷲的育雛過程，共同經歷了許多親子互動時光，餵食蛇類拉扯、餐桌上的青蛙逃亡、蜥蜴及蛙類大餐等精彩鏡頭，很可惜無法見證牠離巢與學飛。該研究室也提出過去台灣猛禽研究會於2024年春季的大冠鷲Uni直播案例，當時僅直播10天、約3周大的Uni就已倒下，後續送驗證實為急性農藥中毒與感染血液寄生蟲而死。

該生態研究室對毫無預期的情況提前畫下句點是感到遺憾，也強調這些野生動物所面臨的生存威脅，無論是否有直播鏡頭存在，都可能持續發生在田野、森林或其他人們難以察覺的角落，直播與研究監測得以讓人類掌握更多異常狀況發生的過程，並透過病理解剖、檢驗分析及長期研究，進一步釐清造成死亡或影響生存的原因。

該生態研究室指出，盼藉由鷲星生命故事，了解野生動物族群所面臨的環境壓力與潛在威脅，找出問題發生的根本原因，並作為未來保育工作的參考依據，也感謝所有網友對大冠鷲直播的支持與陪伴、感謝透過直播關注猛禽生態與環境議題的朋友，並同時邀請大家持續關注台灣的友善農業推動，以及關心生物多樣性維護、自然環境永續等生態議題。

「鷲星」遺體有多處出血。（屏科大鳥類生態研究室提供）

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