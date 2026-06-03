中興大學另類「跨界」導覽 邀「非視覺」導覽員帶聽障民眾遊綠川

中興大學「跨界」導覽，邀視障導覽員帶聽障民眾遊綠川。（興大提供）

中興大學社會責任計畫（USR）「綠旱雙脈‧興水同心—兩河流域守護實驗室」計畫團隊，舉辦 一場跨越隔閡的河川守護活動，由去年培訓兩位「非視覺」導覽員搭配手譯員、聽打員，帶聽障民眾用五感去探索綠川的環境，以「跨感官體驗」感受人與河川的連結，更讓身障者從被服務的角色轉為主動提供多感官資訊的導覽員。

興大指出，這次活動由數位人文與文創產業學士學位學程副教授趙欣怡副策畫，突破傳統環境教育的框架，邀請盲人重建院視障、山海屯聲暉聽障者、非視覺美學教育協會志工與興大學生們共同參與，活動一大亮點在於「非視覺導覽」的實踐。

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USR計畫團隊邀請去年培訓兩位「非視覺」導覽員擔任導覽任務，搭配兩位台中市政府手譯員及兩位即時聽打員，即時將視障者口語資訊轉為手語及字幕，帶領聽障者運用五感探索綠川的環境，在視障導覽員的非視覺指引下，參與者聞河畔植被的清香，並觸摸不同質地的樹木的樹皮、葉子、果實，創新的導覽方式，讓一般大眾也能體會到多元族群感知世界的獨特視角，達成深度的同理與共融。

視覺與手作是聽障者與環境對話的最佳語言，活動另安排植物染與繪畫創作，讓聽障者利用流域周邊的自然素材進行創作，手作學習生態知識。

多位參與活動的聽障者回饋，透過這次體驗，第一次感受到自己也能成為「河川守護者」，興大指出，這項USR計畫「綠旱興」打造不分族群、全民參與的共融永續流域平台，讓身障者從被服務的角色轉為主動提供多感官資訊的導覽員，預計下半年另推動USR聽障導覽員培訓。

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