物價飆漲它不漲！苗栗看守所客家肉粽30元 端午熱銷將破7萬粒

端午佳節將至，苗栗看守所的客家肉粽選料紮實、口味道地，且維持每粒30元的平實價格，訂單湧入，將突破7萬粒。（圖由苗栗看守所提供）

端午佳節將至，苗栗看守所的客家肉粽選料紮實、口味道地，且維持每粒30元的平實價格，訂單湧入，將突破7萬粒。所方表示，法務部矯正署推動「一監所一特色」，鼓勵矯正機關結合在地產業發展特色自營產品，苗栗看守所透過客家肉粽，不僅成功將高牆內的勞動力轉化為具生產力的社會資源，更為收容人鋪設一條通往重生的道路。

苗栗看守所表示，所方的客家肉粽，製程中嚴選來自新社的優質香菇、國產新鮮豬腿肉，搭配客家文化靈魂食材「珍珠菜脯」與特選蝦米，並加入獨門辛香料調味。且每一粒皆手工包製，確保口感紮實且香氣獨特。

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尤其物價上漲，市售肉粽平均每粒45元起跳，苗栗看守所堅持以每粒30元的成本回收價供應，隨著端午節接近訂單爆發成長，將突破7萬粒，收容人也趕忙包製，雖然辛苦，但個個成就感十足。

苗栗看守所所長江慶隆表示，這項結合客家文化與職業訓練的計畫，不僅讓民眾能以平價享用美味佳餚，更提供收容人一個改過自新、習得一技之長的轉變契機。訂購專線請洽037-327749，苗栗看守所作業科。

職訓老師指導收容人包製。（圖由苗栗看守所提供）

收容人趕工包製客家肉粽。（圖由苗栗看守所提供）

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