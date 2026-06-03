為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    物價飆漲它不漲！苗栗看守所客家肉粽30元 端午熱銷將破7萬粒

    2026/06/03 09:14 記者彭健禮／苗栗報導
    端午佳節將至，苗栗看守所的客家肉粽選料紮實、口味道地，且維持每粒30元的平實價格，訂單湧入，將突破7萬粒。（圖由苗栗看守所提供）

    端午佳節將至，苗栗看守所的客家肉粽選料紮實、口味道地，且維持每粒30元的平實價格，訂單湧入，將突破7萬粒。（圖由苗栗看守所提供）

    端午佳節將至，苗栗看守所的客家肉粽選料紮實、口味道地，且維持每粒30元的平實價格，訂單湧入，將突破7萬粒。所方表示，法務部矯正署推動「一監所一特色」，鼓勵矯正機關結合在地產業發展特色自營產品，苗栗看守所透過客家肉粽，不僅成功將高牆內的勞動力轉化為具生產力的社會資源，更為收容人鋪設一條通往重生的道路。

    苗栗看守所表示，所方的客家肉粽，製程中嚴選來自新社的優質香菇、國產新鮮豬腿肉，搭配客家文化靈魂食材「珍珠菜脯」與特選蝦米，並加入獨門辛香料調味。且每一粒皆手工包製，確保口感紮實且香氣獨特。

    尤其物價上漲，市售肉粽平均每粒45元起跳，苗栗看守所堅持以每粒30元的成本回收價供應，隨著端午節接近訂單爆發成長，將突破7萬粒，收容人也趕忙包製，雖然辛苦，但個個成就感十足。

    苗栗看守所所長江慶隆表示，這項結合客家文化與職業訓練的計畫，不僅讓民眾能以平價享用美味佳餚，更提供收容人一個改過自新、習得一技之長的轉變契機。訂購專線請洽037-327749，苗栗看守所作業科。

    職訓老師指導收容人包製。（圖由苗栗看守所提供）

    職訓老師指導收容人包製。（圖由苗栗看守所提供）

    收容人趕工包製客家肉粽。（圖由苗栗看守所提供）

    收容人趕工包製客家肉粽。（圖由苗栗看守所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播