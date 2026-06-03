缺雨水滋潤高粱植株偏矮 農民期待鋒面解渴助穗粒飽滿

缺乏春雨的滋潤，這季高粱植株偏矮。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣義竹鄉農會今年與金門酒廠契作「台南8號」高粱127公頃，目前已進入長穗期，但受到清明節過後降雨量偏低影響，植株整體發育偏矮，希望過幾天鋒面可以帶來及時雨，讓高粱穗粒可以更加飽滿，提高產量與收益。

義竹鄉農會總幹事翁育彬指出，由台南8號全糯性高粱所釀造的「一穀作契」高粱酒，入口酒體飽滿醇厚、圓潤甘美；由於採用純糯性高粱，其黏稠度與飽滿感相當顯著，酸澀協調且帶有明顯的生津感，金門酒廠希望可以提高契作面積，目前契作價格為每公斤25元。

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翁育彬表示，因應一期雜作供灌作業，義竹鄉農會今年輔導契作農民在清明節前完成種植，預計於6月底至7月初開始採收。但由於義竹地區自4月底至6月初的降雨量僅約10毫米，導致高粱植株整體發育偏矮。氣象預報本週末將迎來一波雨勢，地方農友正密切觀察，期盼這場及時雨能為植株「解渴」，助益高粱穗粒更加飽滿。

翁育彬說，義竹以前曾有「高粱之鄉」美名，種植面積達2000公頃，中斷20多年後，幾年前開始和金門酒廠契作。目前

針對高粱轉作，農糧署提供每公頃5萬5000元的獎勵金。義竹鄉農會期盼能發揮帶頭作用，鼓勵農民將一期休耕田轉作高粱，重振當年地方高粱種植的榮光。

缺乏春雨的滋潤，這季高粱植株偏矮。（記者蔡宗勳攝）

寄望這波鋒面帶來及時雨，高粱的穗粒可以更加飽滿。（記者蔡宗勳攝）

寄望這波鋒面帶來及時雨，高粱的穗粒可以更加飽滿。（記者蔡宗勳攝）

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