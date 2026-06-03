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    首頁 > 生活

    來自阿信的故鄉 日本山形縣副知事率團訪高雄

    2026/06/03 09:06 記者王榮祥／高雄報導
    日本山形副知事高橋徹率（左一）率團首訪高雄，與羅達生副市長就觀光推廣、教育交流及農產合作等議題深入交換意見。（高市府提供）

    日本山形副知事高橋徹率（左一）率團首訪高雄，與羅達生副市長就觀光推廣、教育交流及農產合作等議題深入交換意見。（高市府提供）

    高雄與日本山形縣於2016年簽署「經濟、文化交流友好合作備忘錄」，今年邁入10週年；山形縣副知事高橋徹率11人訪團首度訪問高雄，與高市副市長羅達生就觀光、教育及農產等議題交換意見。

    日本山形縣位於東北地方西南側，以壯麗自然景觀、頂級溫泉、冬季樹冰奇景與豐富的農特產聞名，人氣景點包括銀山溫泉、藏王冰樹等，也是日本知名連續劇阿信的片中故鄉，以及動畫神隱少女的場景原型。

    羅達生指出，高雄去年獲選全球最受矚目的新興旅遊目的地，而山形縣則獲國家地理雜誌評選為2026年全球最佳旅遊目的地之一，透過經典日劇「阿信」及以山形縣銀山溫泉為雛形的宮崎駿動畫「神隱少女」場景，都可感受山形的觀光魅力，未來可持續深化觀光合作與民眾互訪。

    羅達生特別感謝山形縣知事吉村美榮子長期關心高雄，每逢高雄遭遇地震、颱風等天然災害，總是第一時間表達慰問與支持。

    高橋徹則肯定高雄的城市發展，雖是首次到訪，卻充分感受到城市活力與發展，隨著去年高雄小港機場直飛仙台航線啟航，高雄與山形交通更加便利，也讓雙邊交流更加緊密。

    他指出，今年山形縣引進台灣金鑽鳳梨於當地販售，獲得民眾熱烈迴響，而高雄大樹也是知名金鑽鳳梨產區，盼未來在地農產品能更進一步交流，山形縣也希望進一步推廣享譽國際的山形日本酒及特色農產品，讓更多台灣民眾認識山形的農產品與飲食文化，並在觀光、農業及教育等領域深化與高雄的交流合作。

    高雄與日本山形縣友好交流十週年，高橋徹副知事率團首訪高雄，與羅達生副市長就觀光推廣、教育交流及農產合作等議題深入交換意見。（高市府提供）

    高雄與日本山形縣友好交流十週年，高橋徹副知事率團首訪高雄，與羅達生副市長就觀光推廣、教育交流及農產合作等議題深入交換意見。（高市府提供）

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