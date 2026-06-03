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    首頁 > 生活

    屏東千禧公園老榕樹生病了縣議員關心 市公所請樹醫師診治

    2026/06/03 09:06 記者葉永騫／屏東報導
    縣議員李世斌關切千禧公園的老榕樹生病了。（李世斌服務處提供）

    縣議員李世斌關切千禧公園的老榕樹生病了。（李世斌服務處提供）

    屏東市千禧公園內的一棵指標性老榕樹最近落葉嚴重，樹木不再鬱鬱蒼蒼，引起市民關切，縣議員李世斌接獲反映前往查看，認為老榕樹可能生病了，將協調相關單位請樹醫師來診斷；屏東市公所表示，日前就發現老榕樹生病了，並在5月20日請來屏東科技大學植物醫學教學醫院來診療，後續將交由專家來處理。

    李世斌表示，不少市民最近發現千禧公園一棵老榕樹看起來怪怪的，他到現場查看後發現地上滿是落葉、黃葉，樹上的葉子也明顯變得稀疏，看起來這棵陪伴大家多年的老榕樹，真的生病了，將聯繫相關單位與樹醫生診斷，一定要盡全力來保護這棵老榕樹，因為老樹是許市民共同的回憶。

    不少網友認為，老榕樹可能感染褐根病，樹根附近的水泥等人造物應進行清除，讓樹根能夠呼吸。

    屏東市公所說，公所早已發現老榕樹有異，所以在5月20日就請屏科大的樹醫師到現場來協助診療，並且將樹根檢體帶回檢驗，確定原因後，再交由專家處置。

    屏東市公所日前就請樹醫師前往現場診斷協助處理。（屏東市公所提供）

    屏東市公所日前就請樹醫師前往現場診斷協助處理。（屏東市公所提供）

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