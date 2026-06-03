趕在梅雨來臨前 新北中港東抽水站機組更新工程5月升級完工

新北市水利局更新中港東抽水站2台沉水式抽水機組，強化排洪抽水站能力。（圖由新北市水利局提供）

新北市水利局為強化市區豪雨抽水能力，位於中港東抽水站2組沉水式抽水機組，已於今年5月下旬更新完成，可在梅雨季前上線發揮功能，工程自去年8月開工，將運作將近20年的老舊設備汰舊換新，隨著新機組投入運作，將與中港、中港西抽水站持續發揮晴天預抽與雨天聯合操作機制，為五股、泰山及新莊地區居民築起更堅實的防汛防線。

水利局長宋德仁表示，中港集水區地勢低窪、排水條件較為不易，加上中港大排的水無法依靠重力自然排放，導致「有水就必須靠抽水機抽排」，是新北運作最頻繁的抽水站。

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中港東抽水站自2006年啟用至今，配置4組豎軸式抽水機組與2組沉水式電動抽水機，總抽水量可達每秒60立方公尺，這次更新的2組沉水式抽水機組已使用將近20年，長年高負載運轉超過1萬小時，逐漸出現設備老化及效率下降、增加油耗等問題，為避免機組在關鍵時刻出現操作風險，水利局及早規劃並完成老舊機組汰換。

宋德仁指出，中港東抽水站平時因啟抽水位較低，均透過2台沉水式抽水機執行「預抽」作業，更新後的機組，不僅大幅提升運轉效率，也進一步強化「預抽」操作效能，替中港大排增加約9萬6千立方公尺滯洪空間；當豪雨來襲時，則與中港及中港西抽水站啟動聯合操作機制，迅速進行強制抽排，提高整體排水效率與防洪應變能力，有效降低五股、泰山及新莊地區積淹水風險。

水利局表示，中港東抽水站機組更新工程總經費為4727萬元，中央前瞻計畫經費補助約3309萬元，其餘由新北自籌約1418萬元，在中央與地方攜手努力下，趕在今年梅雨季前順利完工上線，守護市民生命財產安全。

中港東抽水站機組更新工程已於5月下旬梅雨季來臨前完工。（圖由新北市水利局提供）

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