台南公務界雙歌王吳明熙、顏昇祺 首度合體飆唱驚艷全場

南市民政局副局長吳明熙（右）與南市議會秘書長顏昇祺（左）夢幻合體好歌聲。（讀者提供）

這兩位可說是「被公務界耽誤的台語男歌星」！南市民政局副局長吳明熙與南市議會秘書長顏昇祺，過去在公務員歌唱比賽中都是常勝軍，兩人多年來屢屢角逐冠軍寶座，被視為公務界的「歌王對決」。不過，日前在1場社區聯誼活動中，兩人首度公開同台合唱，一開口便讓現場來賓驚艷不已，掌聲與喝采聲不斷。

現場民眾笑稱，兩人根本不用暖嗓、更不用彩排，隨點隨唱，宛如專業歌手登台演出。有人更打趣說：「這根本是公務界的夢幻組合」「台南最強『雙歌王』」。有人甚至笑說，如果哪天不當公務員了，直接組團出道應該也沒問題。

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吳明熙的好歌喉在台南政壇與基層圈早已小有名氣。無論是地方聯誼、基層餐會、社團活動，只要麥克風遞到手上，他總能自在開唱，渾厚嗓音讓他贏得「男子漢」封號。而曾任安南區長的顏昇祺，亦熱愛音樂創作，今年3月台江文化季，他更推出7首原創歌曲，親自登台表演〈舞夢想〉，以音樂為台江發聲。兩人行政歷練豐富且熱忱，展現公務的另一面。

1位市府員工表示，早就聽聞兩位歌王實力堅強，但過去大多是在歌唱比賽中各自展現身手，這次是首次在公開場合合體演唱，許多人都是第1次親耳聽到兩人同台飆歌，「真的很好聽，難怪每次比賽都拿第1名！」

據了解，這場難得的合唱還有1段小插曲。當天活動中，前台南市長許添財以「老長官」身分出席，特別點名兩人上台獻唱。在眾人起鬨下，兩位歌王欣然接受挑戰，促成這場難得的夢幻合體，也讓現場氣氛瞬間衝上最高潮。

台南公務界「雙歌王」，南市民政局副局長吳明熙（右）與南市議會秘書長顏昇祺（左）合體飆歌驚艷全場。（讀者提供）

南市民政局副局長吳明熙（右）與南市議會秘書長顏昇祺（左）合唱「愛拚才會贏」。（讀者提供）

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