台東大學打造「AI 東部算力中心」 NEXCOM新漢集團捐贈高階設備

新漢公司網路通訊事業群副總經理賴惠英（左）代表捐贈台東大學價值350萬的高階資訊設備，由校長鄭憲宗代表接受。 （東大提供）

國立台東大學積極深化 AI 教育、智慧科技與跨域人才培育，並結合「東部與離島 AI 產學研大聯盟」能量，推動具有東部特色的 AI 發展藍圖。NEXCOM昨天捐贈多台企業級高階伺服器與網通設備，協助建置算力中心。

東大校長鄭憲宗表示，學校已整合學界、法人與研究單位成立「東部與離島 AI 產學研大聯盟」，希望透過共享合作模式，推動東部AI花園，發展結合長照、農業、觀光、文創及原住民族文化保存等在地特色的 AI 應用，讓科技兼具人文溫度與地方特色。

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新漢集團深耕工業電腦、網路通訊、智慧製造以及 AIoT 邊緣運算等領域，近年積極投入 AI 與 Cyber Security 技術發展，在企業數位韌性、智慧網路與跨架構安全防護領域具備深厚技術能量。副總經理賴惠英表示，將內部因技術世代更迭的伺服器設備捐贈至「AI 東部算力中心」，延長電子資產生命週期，有效將企業科技資源導入學界，轉化為推動在地研發與人才培育的重要能量，建構產學共榮的永續生態圈。

此次捐贈設備總價約350萬元，涵蓋多部企業級高效能伺服器、機架式設備與高速網通平台，包括5台雙路架構高階伺服器，以及6台負責地端即時數據處理的中高階邊緣運算伺服器，可應用於人工智慧、網路安全、雲端架構、邊緣運算及資安攻防等教學與研究用途，將大幅提升東大AI運算與資安實作能量。

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