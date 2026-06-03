雲彰11鄉鎮畢業生獨有的「大禮包」 收到學生開箱驚喜

雲林、彰化2縣11鄉鎮畢業生獨有的西螺太平媽祖獎，福興宮董監事特地到學校頒獎鼓勵。（福興宮提供）

6月為畢業季，各級學校陸續舉辦畢業典禮，雲林縣、彰化縣有11個鄉鎮畢業生收到獨有的「畢業大禮包」，由西螺福興宮提供的「大平媽祖獎」，拿到的學生開箱驚喜。

西螺福興宮為鼓勵學生勤奮向學、培養好品德、關懷社會，創設太平媽祖獎，提供給太平媽祖遶境大會香所經過的濁水溪沿岸鄉鎮學校，獎勵就學期間表現優異或熱心公益的學生，雲林、彰化共11鄉鎮88所學校，包括幼兒園、國小、國中及高中職。

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福興宮董事長楊文鐘表示，太平媽祖獎成立至今20年，每年的獎品都是由全體董監事集思廣，參考時下流行、孩子的喜好後精心挑選，每年發送數百份，累計有超過萬名學生獲獎。

楊文鐘指出，今年獎品有廟方今年春節期間推出的全新IP太平有象訂製的行動電源，具有「金榜題名」的吉祥寓意，還有「慈悲守護：我的太平媽」悠遊卡、文昌筆及專屬獎牌，兼具實用性，也蘊含平安、智慧與金榜題名等吉祥寓意，成為畢業生獨一無二的珍貴禮物。

西螺福興宮表示，太平媽祖獎發送88所學校，分別在11鄉鎮，雲林有西螺、二崙、崙背、林內及莿桐等5鄉鎮，彰化有北斗、埤頭、溪州、竹塘、大城及二水等6鄉鎮，祝福孩子在新階段持續發揮所長、勇敢追夢，也將媽祖慈悲助人的精神傳遞給更多需要幫助的人。

雲林、彰化2縣11鄉鎮畢業生獨有的西螺太平媽祖獎，福興宮董監事特地到學校頒獎鼓勵。（福興宮提供）

由西螺福興宮提供的太平媽祖獎，獎品豐富，獲獎學生開箱驚喜。（福興宮提供）

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