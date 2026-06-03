竹縣大肚國小4連霸 全國創意戲劇賽「傳統偶戲類~皮影戲組」再拿特優

新竹縣大肚國小今年4連霸全國創意戲劇賽「傳統偶戲類~皮影戲組」特優。（記者黃美珠攝）

新竹縣大肚國小今年再度蟬聯全國學生創意戲劇賽「傳統偶戲類~皮影戲組」特優，這是該校在這個賽事同一項目的第4次奪魁，並且雙喜臨門，一併抱回「舞台劇組」的特優；全縣3個特優、2項優等的總體戰果，大肚國小就包辦了雙料特優。

大肚國小獲得肯定的原因，在於學生操偶技巧純熟靈活，結合流暢的劇情，展現生動演出。該校小選手們分享說，他們為了呈現最完美的演出效果，大家長時間反覆練習，從動作協調、聲音表現到團隊默契，每個細節莫不仔細打磨、調整和精進。

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指導老師黃文霖說，他們的演出還有打擊樂團在後場支援。全團20多人擠在小小的影台後，從製作、操偶、旁白、燈光、音效、噴煙、音樂統統都是自己來。這麼多年下來，學生們的優異表現，還曾受邀到台北龍山文創基地演出過。

東安國小布袋戲團隊則融合傳統藝術與創新元素，展現扎實的操偶技巧與文化傳承精神；瑞峰國小用現代偶戲，呈現創意也展現舞台魅力。首次出賽的國立陽明交通大學附屬高中，一樣用細膩的演出與穩健台風拿下優等。

新竹縣今年參加全國學生創意戲劇賽且得獎學校有：大肚國小「傳統偶戲類~皮影戲組」特優、「舞台劇組」特優。東安國小「傳統偶戲類~布袋戲組」特優。瑞峰國小獲「現代偶戲類」優等。國立陽明交大附中拿下「舞台劇組」優等。

關西東安國小榮獲「傳統偶戲類~布袋戲組」特優。（記者黃美珠攝）

瑞峰國小 榮獲「現代偶戲類」的優等。（記者黃美珠攝）

國立陽明交大附中 初試啼聲，就捧回「舞台劇組」優等。（記者黃美珠攝）

新竹縣在本學年的全國學生創意戲劇競賽上，有4校獲獎肯定。（記者黃美珠攝）

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