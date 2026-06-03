夏季畜牧場慎防牛虻、廄刺蠅害蟲 新北動保自製透明捕蠅膠助防治

新北市動保處自行製作「白色瓦楞板噴塗透明捕蠅膠」新誘蠅裝置給農戶使用。（新北市動保處提供）

夏季高溫，畜牧場迎來病媒昆蟲繁殖高峰期，新北市府動物保護防疫處長楊淑方呼籲畜牧場密切注意「牛虻」與「廄刺蠅」兩大吸血害蟲，這2種害蟲會叮咬乳牛、豬隻，使其產生劇烈疼痛，進而引發皮膚潰爛、泌乳量及體重下滑等經濟損失，也是傳播重大傳染病的頭號媒介，動保處今年加強防疫措施，除發放各項防蠅物資，更透過物理誘捕方式自製捕蠅神器「白色瓦楞板噴塗透明捕蠅膠」發放農戶使用，防治效果顯著。

動保處指出，牛虻體型巨大、飛行快速，雌蟲口器如利刃，能輕易劃破動物皮膚舔吸血液，廄刺蠅體型雖似普通家蠅，卻擁有堅硬黑色口針，且雌雄成蟲皆具吸血習性；動物遭受叮咬時，會因劇痛而頻頻甩尾、踢腳、皮膚抽搐，長期處於熱緊迫與焦慮狀態，而且2種害蟲經常在不同個體間輪流吸血，極易傳播重大動物疫病。

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養豬戶林先生表示，每當端午節、夏至前後，豬群常因廄刺蠅與牛虻叮咬而痛到躁動，甚至因焦慮而互相咬尾，且豬隻焦慮緊迫就不想吃飼料，可能導致豬隻體重下滑，對畜牧場是極大損失，近期利用消毒水與物理誘捕雙管齊下，利用吸血蠅喜歡白色反光的趨性，將白色瓦楞板噴透明捕蠅膠懸掛在豬舍外圍光線充足的地方，掛上去才一天，整張白板就被黏到變黑色。

動保處說，要徹底杜絕蟲害，仍須從牧場環境自主管理做起，尤其是清除孳生源、割除周邊雜草、架設防蟲紗網、強化風扇對流、實施定期清消等五大防蠅綜合管理；依據「動物傳染病防治條例」第14條第1項規定，畜牧場動物所有人或管理人有義務落實飼養場所及設備消毒、驅除病媒等措施，否則會依同法第45條裁處3萬至15萬罰鍰。

豬隻身上的牛虻或廄刺蠅。（新北市動保處提供）

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